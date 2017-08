Las últimas películas de Rory Kennedy y Jennifer Peedom podrán verse en Savage Cinema del Festival de San Sebastián

22/08/2017 - 12:25

La sección se abre este año a nuevos géneros con la película de ficción sobre snowboard 'To the Top' de Serge Hazanavicius

Las últimas películas de las realizadoras estadounidense Rory Kennedy y la australiana Jennifer Peedom podrán verse en la quinta edición de la sección Savage Cinema del 65 Festival Internacional de Cine de San Sebastián que se desarrolla del 22 al 30 de septiembre en la capital guipuzcoana.

Según han informado desde el Zinemaldia, en la sección de Savage Cinema de este año Peedom, nominada al Bafta a mejor documental por Sherpa en 2016, presentará 'Mountain', un filme "poético" que lleva al espectador a un viaje por las montañas bajo la narración de Willem Dafoe y con una "especial" banda sonora.

Además, 'Tout là-haut/To the Top', que también podrá verse en esta edición, es la primera película de ficción que forma parte de Savage Cinema. La película sobre el ascenso de un snowboarder al Everest, que está protagonizada por Bérénice Bejo y dirigida por Serge Hazanavicius, abre así la sección a nuevos géneros.

Por otro lado, la búsqueda del paraíso, tema "recurrente" en la programación de Savage Cinema, vuelve con 'Secrets of Desert Point', sobre el descubrimiento de la ola Desert Point.

Ira Opper, productor pionero y distribuidor de contenido de deportes de acción, recupera las imágenes grabadas por Bill Heick para dar forma a aquellos viajes de surf salvaje que se han mantenido 40 años en secreto. Además, 'Under an Arctic Sky', del fotógrafo Chris Burkard, representa las nuevas maneras de exploración en las frías costas de Islandia.

BIOGRAFÍAS

La programación se completa con dos películas biográficas, la primera, 'Take Every Wave: The life of Laird Hamilton', un biopic sobre la vida del surfista Laird Hamilton.

Dirige este filme Rory Kennedy, directora de 'Ghosts of Abu Ghraib' (Fantasmas de Abu Ghraib), que ganó un Emmy en 2007, y 'Last Days in Vietnam' (Los últimos días en Vietnam) nominado al Oscar a mejor largo documental en 2015. La segunda cinta biográfica es 'Paradigm Lost' sobre el también icono del surf Kai Lenny, dirigida por el estadounidense John Decesare.