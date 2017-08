La alcaldesa de Aranjuez renuncia por "decencia política" y censura la "pinza" de Aranjuez Ahora con el PP

22/08/2017 - 12:40

La alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, ha asegurado que este martes ella y su equipo de Gobierno formalizarán su dimisión por "decencia política" y recalca que "ha hecho hasta donde ha podido" pero que "no se podía seguir" con la situación de "bloqueo" de la ciudad, para criticar la "pinza" que han formado Aranjuez Ahora y el PP.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha detallado a Europa Press después de que el Pleno municipal rechazara ayer el Plan de Viabilidad que había presentado el Gobierno local y que había vinculado a una cuestión de confianza.

Por ello, ha señalado que ante esta situación lo "sano" y "decente" es presentar la renuncia tras la negativa a ese plan "porque ante el precipicio no se puede seguir andando".

"He hecho hasta donde he podido pero no se puede seguir, era un bloqueo constante", ha explicado la regidora quien ha comentado que, una vez que se formalice la renuncia, se abre un plazo de diez días para que el Pleno municipal asuma esta dimisión y posteriormente se deberá convocar otro pleno de investidura.

En caso de no haber una mayoría absoluta sobre las candidaturas que se presenten, la normativa establece que será la lista más votada la que gobierne la localidad. En este caso, es el PP con un total de ocho concejales en la localidad.

Moreno ha comentado que la actitud de PP, Ciudadanos y Acipa contra el Plan de Viabilidad se la esperaba pero ha asegurado que "no se entiende" la postura de Aranjuez Ahora, formación que apoyó su investidura pero que ahora ha rechazado este plan que era exigido por el Ministerio de Hacienda.

La regidora ha asegurado que desde la formación se comunicó el viernes que de cara al Pleno del lunes la "abstención era segura" pero que ayer tres ediles votaron en contra de la medida.

"No sé qué ha pasado para este cambio de una abstención segura a ser los héroes de la derecha", ha asegurado Moreno, quien ha apuntado que esta formación era "corresponsable" de que el PSOE estuviera en el Gobierno local y de su labor, si bien rechazaron integrarse en el Ejecutivo local.

Moreno ha relatado que el PSOE tiene "proyecto de ciudad" para Aranjuez y ha recalcado que frente a ello está "la nada". A su vez, ha asegurado que su intención "en principio" es no presentarse de nuevo a una hipotética investidura porque "no se fía" de los ediles de Aranjuez Ahora.

"Hasta que estos tres ediles no dimitan yo no quiero gobernar con ellos", ha asegurado la regidora, para recalcar que esta formación deberá explicar la "pinza" que han hecho con los populares para que puedan recuperar de nuevo la Alcaldía.

A su vez, ha comentado que es "paradójico" que el Ministerio obligue a elaborar un Plan de Viabilidad y que el Pleno lo impida dejando un "absoluto bloqueo" y una "ciudad paralizada", pues se impiden multitud de medidas contempladas por el equipo de Gobierno para gestionar adecuadamente la ciudad.