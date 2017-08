La naviera Nabia reconoce sobreventa de billetes a Cíes, asume su "responsabilidad" y lamenta la "mala imagen"

22/08/2017 - 13:11

La naviera Piratas de Nabia ha reconocido este martes que vendió billetes a las Islas Cíes por encima del cupo permitido y ha asumido su "parte de responsabilidad" (son cinco las empresas que operan esos viajes), al tiempo que ha lamentado la "mala imagen" que se ha dado del servicio y el "daño" al Parque Nacional.

VIGO, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Luisa Leyenda, portavoz de la empresa, ha admitido que los problemas ocurridos en la estación marítima el domingo y el lunes fueron resultado de una sobreventa de billetes, y ha reconocido que la Xunta se puso en contacto con las navieras para advertir de esa circunstancia.

"Fue así, no tiene sentido negarlo", ha apuntado, aunque ha precisado que Nabia optó por no embarcar a más pasaje cuando supo que no se permitiría el desembarco en Cíes. "Allí se dieron las explicaciones a los clientes y se les devolvió el dinero de los billetes al momento. Otros prefirieron asumir el riesgo y salir, para luego tener que volver", ha añadido, en alusión a Mar de Ons.

La portavoz de Nabia --única naviera que, hasta el momento, ha dado explicaciones públicamente sobre lo sucedido-- ha señalado, no obstante, que la sobreventa de billetes "no es una novedad de este año, ni de los anteriores", por lo que se ha preguntado "por qué ahora" la Xunta se ha decidido a intervenir de forma drástica, impidiendo desembarcos y anunciando sanciones contundentes.

A juicio de Luisa Leyenda, la polémica tiene un "trasfondo político", y se ha mostrado convencida de que la actuación de la Administración autonómica está directamente relacionada con el enfrentamiento entre la Xunta y el Ayuntamiento por la candidatura a Patrimonio de la Humanidad.

REUNIÓN

En todo caso, Nabia ha optado por suspender los viajes a Cíes, al menos "hasta que la situación se normalice", con el fin de preservar, no solo la imagen de la empresa y de las propias islas, sino para "evitar problemas a los clientes".

Finalmente, Luisa Leyenda ha admitido la necesidad de "sentarse" con la Xunta para, entre las navieras y la administración, tomar medidas "para que esto no vuelva suceder nunca".