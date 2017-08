El Ayuntamiento de San Roque denuncia la aparición de peces muertos en la bocana del Guadiaro

22/08/2017 - 13:18

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha denunciado este martes que han aparecido los primeros peces muertos en la bocana del río Guadiaro, que lleva taponada desde el 14 de agosto, una situación que ha sido comprobada por la alcaldesa accidental, Mónica Córdoba, y el concejal de Medio Ambiente, Juan Serván.

SAN ROQUE (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa accidental se ha desplazado hasta el lugar junto a Serván y al concejal de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, cuya delegación tuvo que acometer en julio la apertura urgente de la bocana, tras varios días taponadas, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Verdemar-Ecologistas en Acción ha advertido este martes de la posibilidad de que se diera esta situación, al igual que hizo el alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix, la semana anterior. Así, el Ayuntamiento ha indicado que este "taponamiento, que dura ya una semana, crea problemas en el ecosistema, en la flora y la fauna".

La alcaldesa accidental ha hecho "un llamamiento a la administración competente, a la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, para que dé una solución urgente a este problema".

Asimismo, Córdoba ha pedido que, "dado que este es un problema recurrente, y que este año ya se ha cerrado la bocana en varias ocasiones, busquen una solución definitiva a este problema". "Es importante que se actúe ya, porque lo peces empiezan a morir y esto se está convirtiendo en un problema grave", ha señalado.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Juan Serván, ha explicado que "hace un mes se tuvo que hacer una actuación de apertura de esta bocana, ya que la demarcación de Costas no quiso actuar, como no quiere actuar ahora tampoco". Serván ha entendido que "quien tiene competencia es Demarcación de Costas, la que se ocupa del río Salado en Conil de la Frontera y que no se quiere ocupar de San Roque, pese a que es quien tiene competencias relevantes en esta materia".

"En Costas siguen mirando para otro lado ante este gran problema, y desde el Ayuntamiento se sigue insistiendo que quien le corresponda debe actuar ya y solucionar de una vez por todas este problema", ha indicado el edil.

La pasada semana, tras la constatación del taponamiento del río, el alcalde recordaba que hay vecinos y grupos ecologistas "que alzan la voz en el área de la bahía de Algeciras para realizar un estudio sobre la costa de la bahía de Algeciras, espero que también se haga en la zona del río Guadiaro, en La Marina y el puerto de Sotogrande".

El alcalde justifica esta petición en que "esa circunstancia se viene repitiendo en las últimas dos décadas, no ocurría antes y por tanto ha habido algunas actuaciones que entiendo que se han podido desarrollar sin los estudios oportunos, y por tanto requiere que se de una solución más definitiva".