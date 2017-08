La CUP estará "al lado de la gente" en la manifestación pero no aclara de qué manera

22/08/2017 - 13:21

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha anunciado que su formación estará en la manifestación del sábado "al lado de la gente", aunque no ha aclarado de qué manera lo hará, ya que se mantienen a la espera de saber los detalles que se darán a conocer el miércoles.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa este martes, ha explicado que la CUP decidirá en qué formato participarán en la movilización cuando se conozcan las conclusiones del diálogo que mantienen el Ayuntamiento y el Govern con las entidades de la sociedad civil para concretar los detalles de la manifestación.

Boya ha asegurado que no compartirán cabecera con el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ve como "indirectamente responsables" de los atentados por las relaciones que mantienen con los estados que, según ella, financian Estado Islámico.

Ha calificado de cínico que el Rey y Rajoy acudan a la manifestación y ha afirmado que espera que no acudan y que no se repita la misma imagen del viernes: "No queremos repetir el besamanos que se produjo en el minuto de silencio".

Además, ha celebrado que la manifestación esté encabezada por servicios de emergencias y otros colectivos ciudadanos que ayudaron a víctimas y afectados, y ha informado que la CUP participará en la manifestación que se ha convocado en Ripoll el sábado.

En la misma línea que Boya, la diputada de la CUP Anna Gabriel, en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha pedido "no caer en la trampa y reduccionismo" de dónde se situará la formación anticapitalista en la manifestación.

Ha dicho que el hecho de que la manifestación esté encabezada por los servicios que gestionaron, acogieron y acompañaron en la tragedia es de mínimos, pero que no estarán al lado de la hipocresía de "quien hacer ver que siente dolor y es parte activa y cómplice de este dolor" y son corresponsables de la geopolítica internacional.

"SATISFACCIÓN" POR EL DEBATE

Boya ha expresado su satisfacción por haber conseguido que se haya formado el debate sobre la participación del Rey en la manifestación y por que "temas de debate complejos se hagan públicos y que la gente opine".

Ha mostrado su solidaridad con las víctimas del atentado y ha destacado el papel de las entidades "que están luchando contra la xenofobia y el racismo para no dejar que estos dos sentimientos impregnen la sociedad y rompan la reacción solidaria de la sociedad catalana".

También Gabriel ha incidido en realizar un análisis profundo y abordar debates con responsabilidad: "Cuanto más gente sumemos en el análisis crítico, en esta lectura profunda, la denuncia de la hipocresía, más avanzaremos. Se trata de que pasado el sábado no se cierre ningún debate en falso y sigamos trabajando".