El Ayuntamiento de Mérida pone en marcha una campaña para prevenir y combatir las agresiones sexistas en la feria

22/08/2017 - 13:26

El Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) ha puesto en marcha una campaña para prevenir y combatir las agresiones sexistas en lugares de ocio y períodos festivos en la ciudad, de cara a las próximas ferias de septiembre.

MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)

Otro de los objetivos "claros" de esta campaña es prevenir y sensibilizar contra la violencia de género, para lo que se deberá fomentar la implicación "activa" de la sociedad y así "romper el silencio".

Así lo ha señalado la delegada de Igualdad de Género y Festivos del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, este martes, 22 de agosto, en una rueda de prensa en Mérida para presentar esta campaña, la cual pretende mejorar la seguridad de las mujeres en entornos festivos y en el resto de ciudad durante las fiestas, así como durante el fin de semana.

Asimismo, Aragoneses ha señalado que con esta campaña también se pretende sensibilizar sobre la importancia de la respuesta ciudadana contra las agresiones sexistas, ya que "es importante que la sociedad responda y combata este tipo de situaciones".

Con esta iniciativa, otro de los objetivos es informar a la ciudadanía sobre los diferentes tipos de recursos disponibles de orientación, atención y denuncia de agresiones sexistas en las fiestas; al igual que promover las actitudes de respeto y convivencia en los entornos festivos.

En esta campaña, el Ayuntamiento de Mérida ha trabajado durante varios meses en colaboración con la entidad 'Malvaluna', especialista en violencia de género desde hace más de 30 años en Mérida y será la encarga de orientar y realizar la asistencia técnica en todas aquellas cuestiones sobre agresiones sexistas.

DESIGUALDAD

La delegada de Igualdad ha asegurado que esta campaña se ha iniciado con motivo de las ferias de la capital emeritense, con la justificación de que la violencia machista "es una de las consecuencias más graves de la desigualdad entre mujeres y hombres" y que aún hay un cambio pendiente "a nivel real" en materia de violencia machista.

Asimismo, Ana Aragoneses ha señalado que en época de fiestas las agresiones sexistas y sexuales "aumentan" debido al ambiente festivo, así como en ocasiones a las aglomeraciones y al abuso del alcohol y de drogas por parte de las personas asistentes en diferentes eventos festivos.

Según Aragoneses, cada vez se visibilidad más este tipo de agresiones sexistas en períodos festivos y en entornos de ocio, por lo que para erradicar esta violencia machista "hay que dar una respuesta firme y afrontarlo desde diferentes perspectivas", tanto por parte de los ayuntamientos, como desde los agentes sociales que intervienen, como por parte de la sociedad en general, ya que tienen que ser "cómplices y reivindicar este tipo de situaciones y denunciarlas".

Por todo ello, la delegada de Igualdad de Género y Festejos ha aseverado que han propuesto esta campaña que previene y combate las agresiones sexistas que "se intensifican en los periodos festivos".

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA

La elaboración de la campaña ha contado con una primera fase en la que se ha llevado a cabo la realización de dos carteles, con dos imágenes y dos mensajes "claros", 'Yo paro cuando una mujer me dice no' y 'Si digo no, es no'.

Por otro lado, esta fase ha contado con la creación de un protocolo de actuación en colaboración con la Policía Local, la Policía Nacional y el servicio de Emergencias y Urgencias de Extremadura del 112, cuyos números a los que hay que acudir aparecen reflejados en los carteles.

Para ello, se han llevado a cabo unas estrategias de actuación y se ha diseñado un protocolo interno donde se define el procedimiento y en el que se establece los itinerarios posibles para dar cauces de denuncia o reclamaciones que se formulen por parte de la ciudadanía.

De esta forma, en caso de agresiones sexistas se deberá llamar al 091 que corresponde con el número de la Policía Nacional, al 092 para comunicarse con la Policía Local, o llamar al servicio de Urgencias y Emergencias de Extremadura del 112.

Ana Aragoneses ha señalado que este protocolo que "ya está en marcha" es "fundamental", ya que la actuación de estos recursos en estos casos son "claves" para detectarlos y para dar una respuesta "adecuada" ante una situación de agresión sexista.

Asimismo, la campaña cuenta con un diseño de merchandising donde, aparte de los carteles, durante el periodo de fiestas en el Ayuntamiento de Mérida habrá una lona donde se colocarán los dos carteles en los que se refleja que "Mérida no tolera las agresiones sexistas", al igual que se repartirán unas mochilas donde también se reflejará ese mismo mensaje.

HOSTELERÍA

La segunda fase de esta iniciativa para prevenir y combatir las agresiones sexistas, consiste en la elaboración de una campaña "específica" con la hostelería, con un distintivo para locales de ocio en Mérida en el que se señalará que es un lugar "libre" de agresiones sexistas o puntos violetas para que "el local pueda utilizarlos y colocarlo en las entradas de sus instalaciones".

Igualmente, se elaborará una infografía o un cartel en los locales con este distintivo donde se informe de manera "breve" sobre qué son las agresiones sexistas, como detectarlas y qué hacer en el caso de sufrir una agresión.

Para ello, desde el Ayuntamiento de Mérida trabajarán y firmarán un "compromiso" con los locales de la ciudad, para dar una formación al personal con el fin de que se conviertan en lugares "libres" de agresiones sexistas y proporcionar un entorno "seguro" para las mujeres en los momentos de ocio.

Por último, Ana Aragonenes ha explicado que, por parte de los locales hay "una buena disposición" y que una vez realizado todo esto, se elaborará un mapa de lugares de ocio "libres de agresiones sexistas" en Mérida, para que la ciudadanía sepa cuáles son.

Esta campaña, en la que al Ayuntamiento de Mérida invertirá 6.000 euros, tanto en lo que lance este 2017 como lo que haga en el próximo año, "no acabará" en las ferias de septiembre de Mérida, sino que continuará en el tiempo y se trabajará para "mejorarla".