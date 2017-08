PP de Aranjuez critica la "cobardía política" y la "incapacidad" de la alcaldesa del PSOE si finalmente dimite

22/08/2017 - 13:34

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente, ha criticado que si la alcaldesa de la localidad, Cristina Moreno, formaliza finalmente su dimisión supondría una "cobardía política" y demostraría la "incapacidad" que llevan "criticando de manera reiterada".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

De la Fuente, en declaraciones a Europa Press, ha cargado contra Moreno después de que el Pleno municipal rechazara ayer el Plan de Viabilidad que había presentado el Gobierno local y que había vinculado a una cuestión de confianza.

La portavoz popular ha negado además "rotundamente" la "pinza" entre Aranjuez Ahora y el PP criticada por la alcaldesa de la localidad, que según la portavoz popular intenta "excusarse por su incapacidad de llegar a acuerdos y consenso con la oposición".

La portavoz popular, preguntada sobre la voluntad del PP a asumir la alcaldía de Aranjuez si finalmente Moreno dimite, ha asegurado que eso sería hacer "política ficción", pues "ni siquiera ha dimitido aún". "Se tienen que dar muchas circunstancias", ha defendido.

De la Fuente ha explicado que, una vez que se formalice la renuncia de Moreno, se abrirá un plazo de diez días para que el Pleno municipal asuma esta dimisión y posteriormente se deberá convocar otro pleno de investidura.

En caso de no haber una mayoría absoluta sobre las candidaturas que se presenten, la normativa establece que será la lista más votada la que gobierne la localidad. En este caso, es el PP con un total de ocho concejales en la localidad.

En cuanto a su negativa al Plan de Viabilidad, la portavoz popular ha asegurado que es un "eufemismo", ya que es en realidad un Plan de Ajuste que plantea la solicitud de un crédito de 20,2 millones de euros al Ministerio de Hacienda, lo que para la portavoz popular, "aumentaría la deuda generada por los propios gobiernos socialistas de Aranjuez".

Critica, además, que la condición para la concesión de este crédito era "elevar los impuestos a los ciudadanos de Aranjuez de una manera descomunal y restablecer la tasa de basura, que el PP anteriormente había eliminado".

Para la portavoz, este plan, además, elevaba los gastos corrientes de funcionamiento del Ayuntamiento y los gastos de personal "puesto que conllevaba contratar a más gente".

"El PP, lógicamente, votó en contra de esta posición ya que no apoyamos ese tipo de políticas. En la mayoría de veces no suponen la solución sino generan el efecto contrario, no aumenta los ingresos municipales, sino el desempleo", ha concluido.