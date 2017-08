PP-A critica el "abuso" hacia profesionales sanitarios, que "hacen 51 horas semanales" al "enlazar" turnos y guardias

22/08/2017 - 13:42

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha criticado este martes el "abuso" al que se somete a los médicos y enfermeros de los centros sanitarios públicos andaluces dado que "hacen 51 horas semanales" al tener que enlazar guardias de 24 horas con sus horarios normalizados, por lo que ha llamado la atención sobre la "peligrosidad" que esto supone.

ALMERÍA, 22 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Almería, Crespo ha achacado el que "el personal tenga que echar más horas de las previstas" a que tanto el plan verano como las contrataciones a bolsa por parte del Salud se han hecho "tarde", de modo que los profesionales "se iban a otras comunidades autónomas o fuera de nuestro país" dado que además "los contratos en Andalucía eran precarios".

"Nos parece de un cinismo increíble de una Administración autonómica que pide 35 horas semanales", ha añadido la portavoz popular, quien ha apuntado que los contactos con los sindicatos médicos mantenidos por su partido han revelado que el personal sanitario estaría haciendo 51 horas a la semana, "especialmente los enfermeros".

La dirigente del PP-A ha incidido además en la "peligrosidad" que conlleva esta situación, dado que los trabajadores afrontan "doble y triple cupo" porque desde la Junta "no han encontrado profesionales en las bolsas porque han ido tarde y lo han hecho mal". "No queremos ser tremendistas, no queremos atacar a la sanidad pública, sino poner de manifiesto realidades como puños", ha aseverado.

Crespo, quien ha recordado que el PP-A abordará en la Cámara autonómica el sueldo de los altos cargos del SAS, ha apuntado que también se elevará una proposición no de ley sobre los "abusos" a los profesionales durante este verano y una pregunta parlamentaria sobre las listas de espera, que Ssalud "tiene la obligación de publicar cada seis meses y lleva 14 meses sin publicarla".

Junto a este extremo, Crespo ha dicho que su partido también llevará al primer pleno del Parlamento de septiembre que los equipos de urgencias de los centros de salud "se han minimizado tanto que a veces son inexistentes". "O se han bajado a la mitad o en algunos sitios casi que ya ni existen", ha añadido la representante del PP-A, quien ha puesto como ejemplo Roquetas de Mar (Almería), donde "tres centros de urgencias están dando servicio a 250.000 habitantes".

Así, ha apuntado que centros de referencia como el Hospital Torrecárdenas o el centro de alta resolución de El Toyo se estén "colapsando" debido a la "problemática" situación que se une a la de otras zonas costeras, como Cabo de Gata, en las que "el médico está solo hasta las ocho de la tarde y no existe servicio por a tarde ni por la noche", lo que obliga a los usuarios a desplazarse a una distancia medida en tiempo superior a 15 minutos, según ha calculado.