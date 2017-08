Oltra insiste en que la movilización por la financiación "no es para molestar a Rajoy" y pide al PPCV que se sume

22/08/2017 - 14:03

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha insistido en que la movilización en defensa de la reforma de la financiación que se prevé convocar en la Comunitat "no es para molestar a Rajoy", con lo que ha pedido al PPCV que "no rompa la unidad".

VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Oltra se ha pronunciado así en una rueda de prensa relacionada con dependencia al ser preguntada por la postura de los 'populares' y de la patronal de no tener intención de sumarse a esta movilización.

Al respecto, Oltra, quien ha apuntado que se están manteniendo reuniones entre sindicatos y representantes de patronales "para ver cómo se encara esta expresión pública del pueblo valenciano", ha mostrado su voluntad de que en esta reivindicación "estén todos los partidos", y va a seguir intentando que sea así porque tiene "una paciencia a prueba de bombas y un optimismo seguramente poco prudente", ha dicho.

La vicepresidenta confía en que el PPCV "no rompa la unidad" y en que "se impongan los derechos de los valencianos a un juego partidista de no querer molestar a Rajoy". "Esto no es para molestar a Rajoy --ha insistido--, si no para reivindicar nuestros derechos".

En esta línea, ha agregado: "Si le han hecho candidata --a Isabel Bonig--, ya no va a pasar nada porque se sume a esta movilización, a esta expresión pública unitaria que lo único que quiere es reivindicarnos como comunidad autónoma que quiere ser igual que el resto".

Preguntada por si el Consell estaría dispuesto a modificar la movilización en el caso en que el PPCV o la patronal pida determinadas condiciones para sumarse, Oltra ha respondido que "el Consell no está convocando esto".

Asimismo, ha advertido de que la Generalitat "apoyará cualquier expresión pública, sea la que sea, sobre la necesidad de un trato y una financiación justa. El Consell apoyará lo que decidan los partidos, la patronal, los sindicatos. Lo que se decida unitariamente, el Consell lo apoyará".

Por último, interpelada por cómo valora que el PP haya calificado a Bonig como la "persona idónea" para ser candidata al Consell dentro de dos años, la vicepresidenta ha dicho: "Pues enhorabuena. Es una cuestión que compete a un partido y ellos tomarán la decisión que crean más acertada. En todo caso, mucha suerte", ha apostillado.