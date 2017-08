La Xunta descarta sancionar a las gasolineras sin personal porque la normativa estatal no lo exige

22/08/2017 - 14:19

En Galicia no se sancionará a las gasolineras que no cuenten con personal para atender el servicio como se ha aprobado en la comunidad de Extremadura, porque la normativa estatal no lo exige.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, preguntado en Santiago de Compostela sobre la medida anunciada en Extremadura.

Conde ha argumentado que en Galicia las gasolineras cumplen la normativa básica, que no exige que tengan personal contratado, y ha garantizado que se cumple la normativa básica en el sector y en materia de seguridad.

"Vamos a aplicar la normativa vigente y garantizar la seguridad", ha añadido, destacando que se "garantiza que en estos momentos se cumple la normativa que está en vigor" y que las gasolineras se tendrán que "adaptar a la nueva normativa que viene de aprobar el Gobierno a través de un Real Decreto con una serie de requerimientos que tendrán que cumplir".

No obstante, "en Galicia es una situación en la que se garantiza la seguridad" y se cumple "la normativa básica que hay en el sector, tanto en las gasolineras atendidas como en las automáticas", ha asegurado, al tiempo que ha avanzado que se realizará un seguimiento de la evolución del sector, puesto que "la prioridad en Galicia es que se cumpla la normativa".

En Extremadura la Asamblea ha aprobado la modificación del Estatuto de los consumidores de la comunidad autónoma de forma que obligará a las gasolineras desatendidas a contar con al menos un empleado responsable del servicio en horario diurno.