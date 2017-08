El PP pide al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "transparencia" en el concurso del Hotel Santa Catalina

22/08/2017 - 14:17

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha exigido este martes al equipo de gobierno municipal "transparencia" e "imparcialidad" durante el proceso del concurso del Hotel Santa Catalina.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)

Actualmente, dicho Hotel, del que es propietario el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde 1923, ha publicado un concurso de licitación para el nuevo contrato de arrendamiento para los próximos 35 años. Hasta el momento, y según informó el propio Consistorio, han presentado ofertas para hacerse con este complejo el grupo Barceló, Daminvest, representante del grupo hotelero canario VIK, el grupo Hotusa (Eurostart), Martinón (NH) y PAMA e Hijos S.A. (el actual concesionario) con RIU Hotels. El plazo de admisión de ofertas se cerró a las 12.00 horas del 18 de agosto.

Al respecto, Cardona ha acusado al gobierno municipal de que durante todo el proceso de concurso, tanto los órganos del gobierno del propio Ayuntamiento como desde un punto de vista técnico, han estado --el PP-- "al margen completamente de las decisiones y de los trámites que el grupo de gobierno tripartito --PSOE, NC y Podemos-- está adoptando".

De hecho, Cardona ha señalado que este "gobierno municipal que se dice de izquierdas, que defiende lo publicó", ha sacado un concurso y aseguró que ni sus técnicos municipales, ni sus órganos de gobierno "han tenido conocimiento de ninguna manera" del trámite administrativo del Hotel Santa Catalina.

Además, el concejal popular recordó que el Hotel como sociedad "no tiene personal, no tiene técnicos, no tiene jurídicos, no tiene economista", por lo que consideró que "ante la decisión económica más importante que tiene que tomar" el Ayuntamiento, "hayan dado la espalda a lo público".

De esta forma, Cardona exigió al grupo de gobierno municipal que "enderece el rumbo que lleva este procedimiento contractual" y que incorpore con "carácter inmediato" a este proceso de contratación a los técnicos municipales tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista económico.

Además pidió la incorporación al procedimiento de informes municipales de funcionarios del Ayuntamiento para "garantizar la solvencia, la transparencia y la imparcialidad" en todo este proceso de contratación.

Asimismo, desde el PP piden que la decisión de la adjudicación de "ese importante contrato" de arrendamiento se lleve al pleno municipal y no el Consejo de Administración "como tiene previsto el señor --Pedro-- Quevedo".

"Un gobierno que se dice progresista, que se dice de izquierda, que se dice que dice defender lo público, no puede tramitar y adjudicar un contrato de esta importancia a espalda de lo público. Le han dado un carácter estrictamente privado, estrictamente Mercantil y han dejado fuera por completo a los técnicos municipales, a los funcionarios públicos y también a los órganos de gobierno" apostillo Cardona.