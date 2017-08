El Festival Altaveu tendrá a The Flamin' Groovies y Los Enemigos como cabezas de cartel

22/08/2017 - 14:21

El 29 Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat tendrá al grupo norteamericano The Flamin' Groovies y los españoles Los Enemigos como cabezas de cartel, ha explicado la organización en un comunicado.

SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

Sant Boi de Llobregat será la única parada catalana de The Flamin' Groovies en su gira mundial, donde presentan su nuevo LP 'Fantastic Plastic' y un EP compartido con The Lookers, 'Don't Talk To Strangers/Pictures On The Wall'.

Además de los nuevos temas, la formación americana, que actualmente cuenta con dos de los miembros originales del grupo, Cyril Jordan y Chris Wilson, también recordará su repertorio histórico con temas como 'Shake Some Action', 'Flamin Groovies Now' o 'Jumpin' In The Night'.

Según asegura la dirección del festival, Los Enemigos serán el "otro grupo de culto" de la edición de este año, que se realizará entre el 8 y el 10 de septiembre, y también tendrá otros nombres de la escena nacional como el dueto formado por Maria Arnal y Marcel Bacés, Joana Gomila Folk Souvenir, Mariola Membrives o Marco Mezquida.

LA EDICIÓN MÁS INTERNACIONAL

Los responsables del certamen aseguran que la edición número 29 será la "más internacional" de la historia del Altaveu.

En este sentido, el otro gran nombre internacional es otro grupo americano: OMNI, formación fundada por el guitarrista Frankie Broyles tras dejar el grupo Deerhunter.

Por otro lado, la programación también contará con artistas internacionales emergentes como Ala.ni, Kadjhja Bonet o The Limiñanas.

CAMBIO DE DIRECTOR

El periodista Jordi Turtós es el nuevo director artístico del Festival Altaveu, relevando al también periodista cultural Albert Puig.

Turtós, que formó parte del programa musical 'Sputnik' del Canal 33 de Televisió de Catalunya, presenta actualmente el programa 'Perifèries' en la emisora Betevé, que trata sobre músicas del mundo.

El nuevo director ha asegurado que su objetivo es "hacer que el Altaveu tenga personalidad propia ante una situación de saturación de festivales que comienza a ser preocupante".

GRUPOS EMERGENTES

Un año más, el Altaveu Frontera volverá a ser el escaparate de grupos emergentes ansiosos de darse a conocer entre el público.

Bastante, Blackswans, Linqae y Zelig son las formaciones que participarán en la sección competitiva del Altaveu Frontera, sección del festival por el que pasaron en su momento grupos como Love of Lesbian, Sidonie, Manos de Topo o D'Callaos.

En el Altaveu+ se realizará una programación complementaria basada en documentales, exposiciones y charlas, entre otras actividades.

Por ejemplo, coincidiendo con el 40 aniversario de la muerte de Elvis Presley, se organizará la exposición 'Elvis has left the building! 40 anys sense Rei' con fotografías del artista cedidas por su fotógrafo, Ed Bonja, entre otros elementos.

Además, en los cines de Can Castellet de Sant Boi se proyectará un ciclo de documentales musicales en colaboración con el festival In-Edit.