PSOE denuncia "nuevas bajas temerarias" en las últimas adjudicaciones del Ayuntamiento

22/08/2017 - 15:14

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, ha denunciado "nuevas bajas temerarias" en las últimas adjudicaciones de obras y servicios municipales que el equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento ha llevado a cabo.

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

Casares ha criticado en un comunicado que, tanto la limpieza de edificios municipales y las rampas mecánicas de Lope de Vega, como el asfaltado de nueve calles, se hayan adjudicado con baja temeraria, en el último caso, "hasta con un 42% con respecto a la licitación".

Por lo que respecta a la adjudicación del asfaltado de nueve calles, ha indicado que el presupuesto de licitación era de 1.239.613 euros y se ha acabado adjudicando en 713.900 euros.

En este sentido, el líder socialista ha señalado que se ha adjudicado las rampas mecánicas de Lope de Vega en 1.358.279 euros, mientras que en la licitación estaba previsto en 2,1 millones euros, lo que supone una baja del 35%.

Lo mismo ocurre con la limpieza de edificios municipales, que se ha adjudicado con 1.578.897 euros, y su licitación se sacó por 1.779.716 euros, con una baja del 12%.

En este caso, ha apuntado que, "aunque la cuantía de baja es menor, es un servicio municipal muy intensivo en mano de obra y luego vienen problemas como la precarización laboral, como se ha visto con la recogida de basuras".

"Es la forma habitual para el PP en Santander, licitan a un precio alto que impide a muchas empresas acceder al concurso y adjudican por mucho menos del precio de licitación, con bajas de casi el 50%", ha criticado Casares.

Y ha recordado ejemplos anteriores como las obras de remodelación en la Plaza de las Estaciones, la Bajada del Polio, las escaleras mecánicas de General Dávila o el carril bici de Tetuán, entre otras.

"NORMALIZAR UNA IRREGULARIDAD"

Para el líder de los socialistas santanderinos, el PP "pretende normalizar una irregularidad", con la que perjudica a muchas empresas y al resultado final de las obras y la prestación de servicios.

"Es inadmisible que el Partido Popular haya adoptado la mala práctica de adjudicar proyectos con bajas tan elevadas", ha subrayado el edil.

A su juicio, "las bajas temerarias no pueden ser una costumbre en la gestión de proyectos por parte del Ayuntamiento de Santander" porque, además, "no estamos hablando de bajas razonables si no de muchísimo dinero" lo que "desvirtúa" todos los procesos de contratación municipales.

Por último, Casares ha considerado que esta situación "no puede mantenerse en el tiempo" ya que "genera incertidumbre sobre la calidad de las obras y en el caso de los servicios municipales siempre se hace a costa de los trabajadores y sus condiciones laborales".