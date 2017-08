El PP apoya "las medidas" de seguridad que se determinen y llama a "no usar estos asuntos con frivolidad"

22/08/2017 - 15:12

El Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla ha manifestado este martes que apoyará "todas las medidas que estime" convenientes la institución en materia de prevención y seguridad frente a atentados terroristas como el perpetrado en la Rambla de Barcelona, donde un atropello masivo para el cual fue usada una furgoneta se saldó con la muerte de 13 personas y casi un centenar de heridos. No obstante, el PP ha abogado por no convertir la seguridad en "un debate político" y ha llamado a no "usar estos asuntos con frivolidad para hacer titulares de prensa".

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el concejal del PP Jaime Ruiz ha reaccionado a la reciente propuesta del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento hispalense, Javier Millán, quien ha apostado por estudiar "la instalación de bolardos para asegurar las calles más concurridas de Sevilla".

Al respecto, Jaime Ruiz ha manifestado que el Grupo popular no es favorable a hacer de la seguridad "un debate político". "No queremos entrar en el juego de titulares periodísticos, porque no es beneficioso para nadie", ha manifestado, recordando que cualquier propuesta o idea en materia de seguridad es canalizada mediante "los órganos correspondientes, como la junta local de Seguridad, donde también participan la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, que lleva trabajando mucho tiempo en estos asuntos".

"Apoyamos todas las medidas que estime el gobierno que son necesarias para la protección de los ciudadanos, pero estamos en contra de utilizar estos asuntos con frivolidad y hacer titulares de prensa titulares, ya que son temas muy serios donde es fundamental la unidad y la discreción", ha resumido Jaime Ruiz.