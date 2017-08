AVA-Asaja advierte de que la escasez de producción citrícola adelanta las compras y eleva los precios hasta un 17%

22/08/2017 - 15:25

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha advertido este martes de que la escasez de producción citrícola ha adelantado las compras y provoca un aumento generalizado de los precios, que lega a ser del 17 por ciento en algunos casos.

VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la organización agraria en un comunicado, la "acusada disminución" de la próxima cosecha de mandarinas y naranjas en la Comunitat Valenciana --cifrada en un 27 por ciento inferior a la temporada pasada según una estimación inicial de AVA-Asaja-- "está teniendo sus primeras consecuencias en el campo".

Ante la "necesidad de garantizarse un suministro con la suficiente antelación", muchos operadores comerciales están mostrando "un interés ligeramente superior al habitual para estas fechas del año por cerrar operaciones de compraventa con los citricultores, lo que se está traduciendo en un adelanto de las compras, sobre todo de variedades tardías de naranjas, y en un aumento generalizado de los precios que llega a ser del 17% en algunos casos".

De acuerdo con un análisis de AVA-Asaja, elaborado a partir de los datos de la Mesa de Precios de Cítricos del Consulado de la Lonja de València, las cotizaciones se han incrementado respecto al mismo periodo del año pasado en las dos variedades con más implantación en la citricultura valenciana: tanto en la Navelina (+17,5%) como en la Clemenules (+10,7%).

Asimismo, detecta que hay "encarecimientos globales" en otras variedades como la Okitsu (+14%), Owari (+10,2%), Marisol (+8,8%) o Loretina-Mioro (+6%).

Entre las variedades cuyas compras algunos comercios se han visto en la necesidad de adelantar para asegurarse un volumen con el que poder servir a la gran distribución europea, se encuentran la Navel (precio máximo de 0,294 ?/kg); Navel Lane Late (máximo de 0,306?/kg) y Clemenvilla (máximo de 0,306?/kg).

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha apuntado que la ley de la oferta y la demanda "debería regir en todo mercado que se precie de ser competitivo, eficiente y equilibrado". En este sentido, señala que es "lógico que si se prevé menos producción la campaña haya empezado animada y con un alza de los precios en campo".

"Nuestra previsión de cosecha, que es una previsión y no pretende ser ninguna especie de aforo, no debe de andar desencaminada cuando las cosas se están desarrollando así. Con todo, no hay que lanzar las campanas al vuelo porque todavía es pronto y porque, aunque las cotizaciones acaben siendo superiores, en muchos casos no van a compensar en modo alguno el descenso general de ingresos que sufrirán los productores valencianos en su conjunto a causa de esta disminución de la cosecha", añade Aguado.

Aguado también lamenta que, a estas alturas, "haya operadores comerciales que hayan renunciado a defender un precio justo en el mercado" y les insta a "remar codo con codo junto a los agricultores para evitar que sigan pagando los platos rotos y sigan abandonando sus campos por falta de rentabilidad. Hay que mantenerse unidos porque todos vamos en el mismo barco".

En cuanto a los propios agricultores, el dirigente agrario hace un llamamiento para que actúen "con cautela y calma a la hora de vender la fruta".