PP podría recuperar la Alcaldía de Aranjuez al ser la lista más votada en las pasadas elecciones municipales

22/08/2017 - 16:21

El PP podría recuperar el Ayuntamiento de Aranjuez tras la dimisión de la actual regidora, la socialista Cristina Moreno, y en caso de que ninguna candidatura obtenga la mayoría absoluta, como previsiblemente sucederá en el Pleno que se convocará para elegir al nuevo alcalde.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La dimisión de Moreno, que ya ha registrado junto al resto del equipo de Gobierno municipal, se produce después del rechazo del Pleno al Plan de Viabilidad, que se vinculaba a una cuestión de confianza.

Ahora, se abre un plazo de 10 días para formalizar la renuncia en el Pleno municipal y posteriormente se fijará otra sesión extraordinaria para elegir al nuevo alcalde.

En caso de que las candidaturas que se presenten para la nueva investidura no lograran mayoría absoluta, fijada en 13 votos, la ley establece que ostentará el gobierno la lista más votada. Por tanto y si se da esa situación, sería el PP quien ostentaría la Alcaldía de Aranjuez al ser la candidatura que obtuvo más votos en las anteriores elecciones municipales. El partido ya estuvo al frente del Consistorio en la anterior legislatura.

Esta situación se ha producido en varios municipios, como el caso de Valdemoro, donde Ciudadanos logró la Alcaldía de esta localidad al ser la lista más votada, si bien luego una moción de censura arrebató el bastón de mando a la formación naranja. Situación similar se produjo en Leganés cuando el PSOE logró el Gobierno de la ciudad por ser la formación más votada en las últimas elecciones.

Tras el Pleno, desde el PSOE-M han acusado a Aranjuez Ahora, formación que apoyó la investidura de Moreno hace dos años, de "tacticismo político" al no apoyar el plan de la ya exalcaldesa pensando en las próximas elecciones, como ha manifestado a Europa Press su secretaria general, Sara Hernánez.

Ayer, tres de los cuatro ediles de este grupo municipal votaron en contra de dicho plan de viabilidad. La exalcaldesa ha señalado que el viernes Aranjuez Ahora manifestó su intención de abstenerse pero el lunes varios ediles cambiaron de opinión a la hora de votar el plan.

Moreno ha comentado a Europa Press que renuncia por "decencia política" y que "ha hecho hasta donde ha podido" pero que "no se podía seguir" con la situación de "bloqueo" de la ciudad, para criticar la "pinza" que han formado Aranjuez Ahora y el PP.

"He hecho hasta donde he podido pero no se puede seguir, era un bloqueo constante", ha explicado la regidora, para añadir que no se entiende la postura de Aranjuez Ahora. Además, ha comentado que no piensa presentar de nuevo su candidatura porque no se fía de esta formación y censuraba la "pinza" que ha hecho con los populares.