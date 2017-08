Millán admite que Cs arrancó sin suficiente "filtro" en la provincia pero ha "extirpado células cancerígenas"

22/08/2017 - 17:45

Alega que Cs no tiene "nada que ocultar" en cuanto a financiación porque los grupos son "libres para disponer de sus asignaciones"

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Cs en la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense, Javier Millán, ha reconocido que la formación naranja organizó sus candidaturas a las elecciones municipales de 2015 demasiado "deprisa", atribuyendo los conflictos y problemas orgánicos surgidos en algunos grupos municipales al hecho de que "no hubo tiempo de hacer los filtros en condiciones". No obstante, ha defendido que Cs ha sido "contundente" y ha "extirpado células cancerígenas" allí donde han surgido.

Millán, portavoz además del Comité Provincial de Ciudadanos, ha analizado en el marco de una entrevista con Europa Press, el devenir de la formación naranja en el conjunto de la provincia. Ciudadanos, recordémoslo, irrumpió en la provincia a través de las elecciones autonómicas de marzo de 2015, cuando el partido liderado por Albert Rivera obtuvo dos representantes en el Parlamento andaluz por la circunscripción de Sevilla.

Ya en los comicios municipales de dicho año, Cs obtuvo 31 concejales en la provincia, tres de ellos en el Ayuntamiento capitalino, obteniendo dos diputados en las elecciones generales de dicho ejercicio, que después se redujeron a uno en los comicios nacionales de 2016.

No obstante, a lo largo de este periodo, la representación institucional de Ciudadanos ha sufrido diferentes vicisitudes, con aspectos como la expulsión de las filas del partido de la única concejal y portavoz municipal en Castilleja de la Cuesta, la controvertida Carmen López, o la expulsión de la que fuera portavoz de la formación naranja en el Consistorio de Alcalá de Guadaíra, Ester Ruiz, toda vez que la única concejal de Cs en La Algaba, Cristina Bazán, se desligaba ya en 2015 del partido.

En estos tres casos, las concejales en cuestión han mantenido sus actas de concejal y han continuado como ediles no adscritas, lo que ha supuesto que Ciudadanos carezca de representación institucional en los ayuntamientos de Castilleja de la Cuesta y La Algaba. Igualmente, diferentes agrupaciones de la formación naranja, como por ejemplo la de Mairena del Aljarafe, habrían sufrido problemas orgánicos.

"DEMASIADO POCO NOS HA PASADO"

Al respecto, Javier Millán ha rememorado que las elecciones municipales de 2015 "pillaron prácticamente a contrapié" a Ciudadanos, que tuvo que "montar candidaturas muy deprisa y, evidentemente, no con todas las garantías". "No hubo tiempo de hacer los filtros en condiciones. Demasiado poco nos ha pasado", se ha encogido de hombros Javier Millán, quien no obstante expone que "de todo se aprende".

Eso sí, Millán ha defendido que ante situaciones en las que los concejales o representantes de Cs "no dan la talla y no cumplen con el código ético" del partido, Ciudadanos es una formación "contundente" a la que no le "duelen las prendas" a la hora de tomar medidas. "Tenemos problemas como todo el mundo. La diferencia es que en Ciudadanos tomamos decisiones y extirpamos células cancerígenas y seguimos adelante. Preferimos no tener un grupo municipal, a tener ediles que no dan la talla o no cumplen", ha sentenciado

No obstante, se ha mostrado "convencido" de que en las próximas elecciones municipales, las de 2019, Ciudadanos "va a contar con candidaturas en casi toda la provincia, con personas formadas y preparadas, para liderar el proyecto político regeneracionista y de centro" que, según indica, representa la formación naranja.

"NADA QUE OCULTAR" EN LA FINANCIACIÓN

Javier Millán se ha pronunciado además sobre la grabación sonora en la que el delegado territorial del partido en Andalucía, Manuel Buzón, hablaría de la "norma" de que los grupos institucionales de Cs gastasen como "máximo" un 70 por ciento de las asignaciones públicas recibidas de tales instituciones para su funcionamiento, toda vez que el 30 por ciento restante quedaría en manos del partido.

"En el tema de la financiación no hay nada que ocultar", ha asegurado Javier Millán, señalando que los grupos políticos de las instituciones públicas cuentan con "asignaciones económicas" de las mismas y son "libres para disponer de esas asignaciones". "Esos recursos públicos sólo se destinan a la actividad del propio grupo institucional y no hay más", ha aseverado el portavoz del Comité Provincial de Cs, frente a "quien quiere torcer la verdad, manipular y manchar la imagen de Ciudadanos". "No me he metido en política para hacer lo mismo que han hecho siempre otros partidos. No hay hada que ocultar", ha enfatizado.