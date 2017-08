Cabrera alega que ya está "en fase de contratación" la compra de vestuario y vehículos para Protección Civil

22/08/2017 - 17:59

Después de que el Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla haya calculado en sólo un 2,47 por ciento el grado de ejecución de las partidas presupuestarias de 2017 para la agrupación local de Protección Civil, el concejal de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha alegado que la adquisición de vestuario y vehículos está ya "en fase de contratación administrativa", implicando tales aspectos el grueso de lo presupuestado.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Juan Carlos Cabrera ha defendido que el actual Gobierno municipal "ha retomado la inversión en Protección Civil, después de cuatro años de abandono absoluto del PP". En este sentido, ha señalado que los Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para 2017 "recogen una inversión de 130.000 euros, de los que 100.000 son para adquirir nuevos vehículos para renovar parte de la flota y un total de 30.000 euros para renovar vestuario del personal voluntario, en concreto para la adquisición de más de 140 uniformes completos, algo que no hacía desde el año 2009".

Mientras el PP asegura que no se ha ejecutado nada de las dos mencionadas partidas, Cabrera ha asegurado que actualmente, "se están tramitando todos los expedientes previstos en el presupuesto de inversiones, que están en fase de contratación administrativa".

"Antes de final de año se habrán adquirido tanto los vehículos como el vestuario, porque los plazos de ejecución son perfectamente asumibles hasta entonces", ha señalado el delegado, quien ha animado al PP "a preguntar por los procesos administrativos abiertos antes de salir a criticar un asunto sobre el que demuestra no tener conocimiento alguno". En este sentido, Cabrera ha añadido que "no es de recibo que no hayan preguntado a este delegado sobre cómo van los expedientes de contratación". "Parece mentira que sus concejales desconozcan que esos expedientes se están tramitando pero, si fuese así, podrían preguntar directamente, porque gustosamente le facilitaremos la información", insiste.

Además, Cabrera ha exigido al PP que "deje de utilizar un voluntariado como instrumento político, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un cuerpo que no se ajusta más que a la voluntad de servir a los ciudadanos con independencia del Gobierno municipal que esté".

Cabrera ha recordado que en la actualidad Protección Civil Municipal de la ciudad de Sevilla cuenta con 14 vehículos y una motocicleta y "el último vehículo se adquirió en 2009". "Desde ese año, no se ha hecho inversión alguna en Protección Civil, por lo tanto, es obvio que el PP en cuatro años no ha invertido dinero ni atención en Protección Civil y nosotros sí, por lo que se encuentra absolutamente desacreditado a la hora de hablar de este asunto", ha agregado el concejal socialista.