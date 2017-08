El Ayuntamiento de Begíjar celebra pleno este miércoles para tratar la moción de censura

22/08/2017 - 18:01

El pleno del Ayuntamiento de Begíjar (Jaén) está convocado este miércoles para abordar la moción de censura que el PP, junto a una concejala del Partido Andalucista, ha planteado contra el alcalde, Andrés Gárate (PSOE).

BEGÍJAR (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

La sesión está prevista a las 12,00 horas, aunque no será hasta entonces cuando se determine si habrá votación o no. Será la mesa de edad que debe presidirla la que decida a la luz de la documentación relativa a la moción que se ha recibido en el Consistorio desde que fuera registrada el pasado 8 de agosto.

Esa mesa estará formada por el miembro de mayor edad y el más joven de la Corporación municipal. En concreto, la integrarán el concejal de IU, José Pozo, y la edil 'popular' María José Rodríguez, según ha explicado a Europa Press el alcalde de la localidad.

El PP ha justificado la moción de censura en el "absoluto estado de abandono" que sufre la localidad y propone como nuevo regidor al 'popular' Damián Martínez. Mantiene, además, que "cumple los requisitos legales" y "no hay transfuguismo" la edil andalucista Pilar Montes.

En este sentido, ha incidido en que "está firmada por una concejal del grupo del PA", a la que "nadie puede decirle que está expulsada, salvo una resolución de un órgano disciplinario del Partido Andalucista", cosa de la que los 'populares' no tienen constancia.

"Un concejal no puede llegar, presentar un escrito y por ese escrito decir que otra concejal de su mismo equipo está expulsada", ha defendido ante el que el otro edil del PA, Fernando Rezola, llevó al pleno extraordinario del pasado día 16. De hecho, el representante legal del PA en la Junta Electoral Provincial de Jaén, Manuel Consuegra, ha registrado un escrito en el Ayuntamiento señalando que "no existe resolución interna alguna del partido" por la que Montes deba pasar a no adscrita.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, dice que corresponde a la dirección andaluza decidir sobre el paso de concejales andalucistas al grupo de no adscritos "tras la apertura de expediente y el oportuno trámite de audiencia al interesado". "Dada la discrepancia surgida en el seno del grupo andalucista de Begíjar, formado por dos concejales, estimamos oportuno que el Ayuntamiento conozca el posicionamiento del PA", añade.

Para el PSOE, por contra, el escrito presentado por Rezola del que se dio cuenta en el pasado pleno confirma la "expulsión" de Montes del Partido Andalucista y su paso al grupo de los no adscritos, de modo que lo que considera una "operación de derribo" de los 'populares' contra el equipo de gobierno" se sustenta "en una tránsfuga".

En su opinión, igualmente, se "vulnera el artículo 197 de la Ley Electoral", según el cual "si alguno de los concejales que proponen la moción ha dejado de pertenecer al grupo político al que se adscribió al inicio del mandato, la mayoría exigida se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias". "Es decir, el PP habría necesitado del aval de otro concejal para que su moción fuera válida, argumenta.

En esta línea va el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Jaén tras ser solicitado por el Ayuntamiento de Begíjar. Concluye que la moción de censura "no puede tramitarse" al constatar que "no se mantienen los requisitos establecidos" en el artículo 197.1 de la Ley de Régimen Electoral (Loreg), según informó el alcalde, quien añadió que se ha trasladado ya a todos los grupos municipales.

Cabe recordar que el PP ganó las elecciones municipales de 2015 en este municipio con cinco concejales, mientras que el PSOE obtuvo tres ediles, el PA logró dos representantes e Izquierda Unida, uno. Un acuerdo entre estos tres últimos partidos permitió que el socialista Andrés Gárate llegara a la Alcaldía.