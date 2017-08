Podemos quiere gobierno progresista en Aranjuez pero avisa que "vinieron a cumplir con la ciudadanía y no con Montoro"

Podemos Comunidad de Madrid ha asegurado este martes que trabajará por conseguir un gobierno "progresista y estable" en Aranjuez después de la dimisión de la alcaldesa, Cristina Moreno, y de todo su equipo de Gobierno después de no recibir anoche el respaldo a su Plan de Viabilidad contra la deuda del municipio y a la cuestión de confianza.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE gobierna el municipio en minoría (7 ediles) tras ser apoyado en la investidura hace dos años por Aranjuez Ahora (4 concejales) --en el que hay miembros de Podemos-- e In-par, con dos concejales. El PP obtuvo 8 concejales, Cs 2 y Acipa otros dos. Pero tres de los cuatro ediles de Aranjuez Ahora votaron ayer en contra del Plan de Viabilidad, por lo que no salió adelante. La otra edil del partido instrumental, inscrita en Podemos, votó a favor.

En declaraciones a Europa Press, la diputada autonómica y secretaria de Coordinación Parlamentaria de Podemos Comunidad de Madrid, María Espinosa, ha criticado que la ya exregidora ribereña haya decidido vincular su cargo a un plan de ajuste y ha recordado que la formación naranja llegó a las instituciones "a cumplir con la ciudadanía y no con Montoro", en alusión al ministro de Hacienda y sus exigencias a los ayuntamientos.

Espinosa ha criticado la "posición maximalista" de Moreno y ha abogado por la vuelta al diálogo. "Vamos a sentarnos a hablar con el Grupo Socialista, el resto de los ediles y con todos los agentes para que esto que ha sucedido no vuelva a pasar. Queremos un Gobierno para la mayoría de la gente y vamos a trabajar por un nuevo Gobierno progresista y estable", ha señalado.

La diputada de Podemos ha reconocido que ayer su partido y el PSOE madrileño negociaron un salida que no acabara con la dimisión de la alcaldesa, pero al final cada edil mantuvo sus puntos de vista iniciales. Los socialistas intentaron convencerles sin éxito de que votaran a favor de las medidas económicas, que supondrían el aumento de impuestos, para solventar la excesiva deuda municipal.

Si los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento no llegan a un acuerdo antes del próximo Pleno de investidura gobernaría el PP al ser el partido más votado en las elecciones. La intención de Moreno es no presentarse a una nueva investidura. "En manos de Podemos está impedir esto. Hasta el momento no ha habido una mesa de diálogo pero por nuestra aparte hay voluntad y trabajo para que haya un Gobierno progresista", ha concluido María Espinosa.