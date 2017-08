NNGG alega el autor del tuit acusado de "intolerencia" es sólo "un militante más" y se desvincula del mensaje

22/08/2017 - 18:28

El secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Sevilla, Pedro González, ha defendido este martes que Diego Javier García, a quien las Juventudes Socialistas de Utrera recriminan un tuit "intolerante" hacia los musulmanes y refugiados, "no es dirigente local de NNGG", toda vez que los socialistas le señalan como uno de los responsables locales de la organización. El presidente provincial de NNGG, en ese sentido, expone que García es sólo "un afiliado" más cuyos comentarios "no representan" a la organización" juvenil.

UTRERA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Las Juventudes Socialistas del PSOE de Utrera señalaban este pasado lunes una publicación en Twitter de Diego Javier García, quien pone voz a las NNGG del PP de Utrera en diferentes informaciones y sería un dirigente de la organización, según los socialistas. En tal tuit, marcado con la etiqueta "STOPISLAM", García opinaba que "los mensajes de consternación no sirven de nada si no se toman medidas". "Que sigan poniendo pancartas de Refugees Welcome que así nos va", señalaba la publicación del citado miembro de NNGG, realizada el día de los ataques terroristas perpetrados en Cataluña, saldados con 15 muertos y casi un centenar de heridos.

Para las Juventudes socialistas de Utrera, se trata de "una manifestación que podría llegar a ser considerada xenófoba y que acusa al colectivo de los refugiados".

Frente a ello, el presidente provincial de NNGG ha manifestado a Europa Press que "Diego Javier García no es dirigente local de NNGG", sino "tan sólo un afiliado más al igual que los 45.000 que componen nuestra agrupación". González, no obstante, ha señalado que NNGG ha contactado con García para pedirle explicaciones, a lo que "él ha asegurado que en ningún momento quería referirse a la comunidad musulmana, sólo al yihadismo, pero ni las formas ni las palabras han sido las adecuadas".

Para finalizar, el secretario general de NNGG ha incidido que las nuevas generaciones del Partido Popular apoyan a la comunidad musulmana y ha destacado que "ocho de cada diez víctimas en estos atentados son musulmanes" por lo que tienen "un sentimiento muy sensible ante esta comunidad".