Valme recuerda la ausencia de incidentes previos con el ascensor y critica "falta de respeto" de Marea Blanca

22/08/2017 - 22:41

La Dirección del Hospital de Valme de Sevilla ha reaccionado a las afirmaciones realizadas por el colectivo Marea Blanca, que ha convocado una concentración para las 11,00 horas del jueves a las puertas del centro en respaldo a la familia de la joven de 25 años fallecida al sufrir un accidente en el ascensor en el que iba a ser trasladada al área de planta, después de haber dado a luz a su tercera hija.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Para el hospital, según ha señalado en una nota, las afirmaciones realizadas por los portavoces de la Marea Blanca ponen de manifiesto "una absoluta falta de respeto y consideración" hacia la labor que desarrollan diariamente los profesionales del Hospital Universitario de Valme, así como hacia la familia de la paciente fallecida y el trabajo que se está realizando desde la dirección del hospital tras el accidente.

En este sentido, "es necesario recordar que, tal y como consta en la Dirección Gerencia del centro hospitalario, según los registros metódicos de los que dispone el propio centro y no en base a afirmaciones sin fundamento, no existe constancia de incidentes previos con este ascensor, por lo que no entendemos que los portavoces de Marea Blanca se lancen irresponsablemente y de forma oportunista a hablar de irregularidades en el funcionamiento y deficiencias en el mantenimiento de los ascensores".

Estas afirmaciones resultan, "cuanto menos, temerarias cuando se encuentran abiertas diligencias judiciales y cuando, desde la Junta de Andalucía, se están recopilando los datos técnicos necesarios y se ha decidido encargar un informe técnico sobre el ascensor siniestrado a un organismo de control autorizado (OCA), una empresa externa que cuente con los medios disponibles para elaborar un diagnóstico exhaustivo y determinar el origen del accidente".

Igualmente, resulta para el hospital "irresponsable" lanzar mensajes "alarmistas" sobre los servicios de mantenimiento contratados "sin ningún tipo de fundamento y de manera oportunista". "Hay que recordar que la empresa de mantenimiento contratada para ofrecer este servicio cuenta, como no puede ser de otra manera, con la acreditación necesaria; lejos de facilitar que la investigación se realice y lejos de colaborar de forma responsable, los integrantes de Marea Blanca siembran dudas y generan alarma sobre la sanidad pública", critica.

Culmina señalando que es necesario recordar que el ascensor "había pasado todas las revisiones reglamentarias, como consta en la Dirección Gerencia del centro". Además, la empresa responsable ha realizado revisiones mensuales y, de hecho, la última había sido realizada el 12 de agosto.