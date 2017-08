La familia adoptiva de Maloma se congratula del "espaldarazo" del Gobierno tras una reunión con Antonio Sanz

22/08/2017 - 23:30

José Morales y María Carmen de Matos, padres adoptivos de la joven Maloma Morales, se han congratulado del "espaldarazo" recibido por el Gobierno central tras una reunión que han mantenido este martes con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Según exponen en una nota, en el encuentro, organizado para analizar conjuntamente la situación de la joven española, "privada de libertad contra su voluntad desde el 12 de diciembre de 2015 por su familia biológica en los campamentos saharauis de Tinduf, Argelia", se ha explicado a los padres que ha habido motivos internos que han imposibilitado una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis, asegurando Sanz al respecto que, una vez se reanude el curso político, se agilizará el trámite para que ese encuentro se produzca.

"Ahora sabemos que están trabajando seriamente para protegerla, y no sólo a Maloma, sino a las demás también: como ya nos confirmó el Ministerio, son casos que no les pueden ser ajenos, porque son residentes de larga duración en nuestro país", asegura Morales.

Éste reconoce que el delegado del Gobierno les ha escuchado "con atención y tomando nota de todo", ya que en esta reunión le han trasladado todas sus inquietudes, con vistas a que Sanz, a su vez, lo ponga en conocimiento del Ministerio.

"Le he dicho que la demostración más clara de que Maloma no es libre es que no la acompañan a Argel a declarar en la Embajada de España, libre, a solas y con seguridad y garantías de que va a poder ejercer sus derechos, sea cual sea su decisión", declara Morales, que se pregunta "si acaso el Gobierno no estaba teniendo esto en cuenta y podría poner en duda que Maloma esté privada de libertad".

El padre ha podido trasladar también su preocupación por la salud de Maloma, porque "no tenemos ninguna razón para poner en duda la información respecto a su intento de suicidio".