El Principado responde a Podemos que la residencia del Montepío no puede ejercer como hotel

23/08/2017 - 9:58

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno asturiano, Isaac Pola, ha respondido, a una pregunta parlamentaria de Podemos que la residencia La Minería del Montepío no puede prestar "en ningún caso" la actividad de alojamiento turístico, sea hotel, pensión, albergue o cualquier otra modalidad de alojamiento turístico , dado que no se encuentra inscrita en el Registro de empresas y actividades turísticas.

OVIEDO, 23 (EUROPA PRESS)

"Si alguna persona física o jurídica, pública o privada, tuviese conocimiento del ejercicio de una actividad ilegal debe ponerlo en conocimiento de la autoridad turística", ha señalado Pola en su respuesta al diputado Daniel Ripa, quien le preguntó por la actividad del complejo como hotel y su repercusión en los empresarios hoteleros locales y los propietarios de casas rurales.

Pola recuerda que la inscripción en el Registro de empresas y actividades turísticas es "obligatoria" para el ejercicio de la actividad turística e insiste en que la Residencia La Minería no está registrada.

Explica el dirigente regional, en el texto al que ha tenido acceso Europa Press, que un establecimiento puede prestar la actividad de alojamiento y no tener la consideración de turística "cuando no concurren los elementos subjetivos de empresa turística, usuario turístico y actividad turística y, sobre todo, cuando el acceso al establecimiento no se ofrece al público en general ni esd de libre acceso, sino que se oferta a un colectivo concreto y determinado: médicos, peregrinos, mutualistas, estudiantes, etcétera".

OFERTA EN LA WEB DE LA RESIDENCIA

En la página web del complejo, ubicado en Felechosa (Aller), no consta explícitamente que funcione como un hotel abierto al público en general. Sin embargo, sí contiene un apartado titulado 'Un hotel para ti', en la que explica que para ese servicio, y dentro de la residencia, se ha adaptado un "módulo diferenciado" de habitaciones dobles e individuales con un amplio horario para el disfrute de nuestro centro de hidroterapia y un variado programa de actividades que el equipo de animación ha previsto para hacer de su estancia unas vacaciones inolvidables".

"En Residencia Felechosa pensamos que te mereces unos días de descanso... Un reposo en plena Naturaleza, con todos los detalles y comodidades que un hotel puede ofrecerte, además de las atenciones personales que su momento de la vida requiere y esto con la tranquilidad de disponer de nuestros servicios sanitarios", señala la información relacionada con este servicio.

Lo que sí consta en la citada web como "abierto a todos los públicos" es el spa del centro. "Nuestro Spa consta de un innovador circuito de contrastes compuesto por jacuzzi, baño turco, sauna, bancos y tumbonas de hidromasaje, nado contra corriente, duchas circulares, bañeras de hidromasajes y sala de relajación con cromoterapia y todo ello aporta al organismo una sensación de completo bienestar. El agua nos da Salud", explican.

La Residencia La Minería, en el municipio asturiano de Aller, es propiedad del Montepío Mutualidad Minera y en la actualidad está presidida por Juan José González Pulgar. Según sus estatutos, el Montepío se constituye como una entidad aseguradora privada que, careciendo de ánimo de lucro, ejerce una modalidad aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de Seguridad Social obligatoria, mediante aportaciones a prima fija de los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras entidades o personas protectoras.