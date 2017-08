Vitoria elimina las pintadas fascistas, y advierte que este tipo de pintadas y sus autores "no caben en la ciudad"

23/08/2017 - 11:23

La responsable de Cultura aboga por "cortar de raíz" la ideología que promueven "para que no se propague"

VITORIA, 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vitoria ha informado este miércoles de que ha limpiado la escultura del Jardín Secreto del Agua, tras la denuncia realizada este pasado martes por el grupo municipal de Podemos alertando de la aparición de pintadas de simbología nazi, y ha advertido de que este tipo de pintadas y sus autores "no caben en nuestra ciudad".

El Departamento de Cultura, Educación y Deporte, encargado de la limpieza del patrimonio cultural de la ciudad, ha explicado que dio la orden de limpieza tras conocer que la estatua de la musa de la música presentaba un bigote hitleriano, una esvástica y una diana, además de otros dibujos y escritos de carácter sexual .

La concejala de Cultura, Estíbaliz Canto, ha señalado que "este tipo de pintadas y sus autores, que sólo se les puede definir como ofensivos y antidemocráticos, no caben en nuestra ciudad, no ya sólo porque nos corresponde a todos cuidar nuestro patrimonio histórico y cultural, sino porque la ideología que promueve fanatismos hay que cortarla de raíz para que no se propague, especialmente en los tiempos que corremos".

Además, ha querido agradecer la denuncia, recordando que "el Ayuntamiento, no siempre se da cuenta de todos los desperfectos intencionados en las esculturas de la ciudad, pero siempre actuamos en cuanto tenemos conocimiento de ellos".

Por ello, la responsable de Cultura ha agradecido al grupo Podemos Vitoria su denuncia, y ha animado a la ciudadanía a que "nos comunique este tipo de incidencias para que nuestro patrimonio esté limpio y cuidado, y sólo posea los desperfectos inherentes al paso del tiempo".