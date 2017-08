Personal docente e investigador de la US vuelve a la huelga a partir del 4 de septiembre "de forma indefinida"

23/08/2017 - 11:48

El personal e investigador de la Universidad de Sevilla (US) vuelve a la huelga a partir del 4 de septiembre "de forma indefinida" ante la "falta de respuesta" de la Mesa Sectorial de Universidades respecto a las reivindicaciones de Ayudantes Doctor y Contratados Doctor interinos.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en un comunicado Carlos Bueno Suárez, representante de la Coordinadora Asamblea Ayudantes Doctor y Contratados Doctor interinos US y de la Coordinadora Andaluza de PDI en Precario.

Según ha explicado, "parece que no hay voluntad de acabar con la situación de vulneración de derechos y de discriminación que padece este colectivo, aún a pesar de que el Parlamento de Andalucía, a través de todos sus grupos parlamentarios, ha indicado la necesidad de encontrar una solución y el camino de ésta".

También el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado los trámites pertinentes interesándose por esta cuestión; y "miles" de compañeros de todas las universidades andaluzas mostraron su apoyo al colectivo, ha señalado Bueno.

Junto a ello, ha destacado que la huelga y las movilizaciones que tuvieron lugar a finales de mayo y principios de junio parecía que había servido para encontrar puntos de encuentro a partir de la firma de una serie de compromisos por parte de seis de los nueve rectores de las universidades andaluzas.

"Desgraciadamente, hemos podido constatar no sólo que éstos no se cumplieron sino que además no parecía haber ninguna voluntad para ello.Esto nos lleva, desgraciadamente, a retomar aún con más indignación si cabe nuestras movilizaciones y la huelga", ha relatado.

En su opinión, es "increíble o al menos difícil de entender que con una huelga anunciada desde mediados de julio no haya habido nadie desde el Rectorado o desde la Junta de Andalucía que haya contactado con nosotros por lo que interpretamos que esto es una muestra más de absoluta dejadez o falta de voluntad por parte de quienes deben encontrar soluciones justas a los problemas que nos afectan".

De este modo, dicho colectivo dice verse "abocado" a una huelga en periodo de exámenes. Según asegura, "quienes ejerzan su derecho constitucional a la huelga lo harán con absoluta responsabilidad, de la misma manera que la asamblea y el comité de huelga ampararán y defenderán dicho derecho evitando y denunciando cualquier acto ilegal que pretenda subvertir dicho derecho a través de lo que se reconoce, y declara como abusivo en la doctrina jurídica, como esquirolaje interno".

"Estamos más que concienciados y preparados para la huelga, de la misma manera que lo estamos para trabajar con todas las partes implicadas en encontrar una solución definitiva que acabe con la situación discriminatoria de Ayudantes Doctor y Contratados Doctor interinos", concluye el comunicado.