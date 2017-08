Luis García Montero destaca de Miguel Hernández "su gran dominio de la tradición lírica y de la lengua española"

El poeta granadino Luis García Montero ha señalado, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), "el dominio de Miguel Hernández del cancionero medieval, de la síntesis lírica y de las tradiciones literarias".

BAEZA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

García Montero dirige el curso 'Que tenemos que hablar de muchas cosas: Miguel Hernández, la poesía y nosotros', centrado en la figura del poeta oriolano en el 75º aniversario de su muerte. "Simplemente ser uno de los grandes poetas del siglo XX en español justifica la puesta en marcha de este curso", ha añadido.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento a la Diputación de Jaén "por su esfuerzo a divulgar el legado de Miguel Hernández" gracias "a la custodia y recopilación de su obra por su esposa, Josefina Manresa".

De los rasgos de su poesía, García Montero pone de relieve "el diálogo que establece con la vida, que le sirve para cantar el sentido del relato humano, el empleo de metáforas y de un uso contundente y fiero del lenguaje".

El poeta granadino ha puesto el foco para comprender su obra poética en "la brevedad de su vida", pues nació en 1910 y falleció en 1942. Asimismo, ha valorado que "todo lo que consiguió fue en una situación muy difícil" ya que "nació en un ambiente hostil en el que su padre se preocupó poco por él". "A base de mucho esfuerzo consiguió integrarse en la poesía de su época", ha añadido.

Por ello en un comienzo "su lenguaje era muy un tanto complejo de entender" pero sin embargo al final de su vida poética "los poemas que escribía eran amenos de leer, casi como un diario".

García Montero ha descrito lo que ha supuesto, personal y poéticamente, la obra de Miguel Hernández, pues, a su juicio, "fue fundamental en la formación" de los poetas de la época ya que "Miguel Hernández simbolizaba el antifranquismo y pensar en la libertad era pensar en él".

"Poéticamente supuso una serie de conocimientos técnicos además la tradición y la libertad que te daba para acercarte a la realidad, en lo que sin duda Miguel es uno de los poetas claves en ese sentido", ha asegurado.

También en ese sentido de rebeldía ha destacado a su amigo y también participante en el curso, Paco Ibáñez, al cual se muestra "agradecido" dadas sus versiones cantadas de poemas de Góngora, de Neruda y de Miguel Hernández. Fruto de su colaboración, participaron en un encuentro recientemente "mezclando poesía y música en el que queríamos hacer ver a los alumnos jóvenes lo que era ser un niño de la guerra, estar en el exilio y luchar por la libertad, como hizo Paco Ibáñez".

LA POESÍA Y LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

En cuanto a la situación de la poesía en la actualidad, García Montero ha valorado que "está bien porque hay buenos poetas y buenas editoriales que han logrado un diálogo fundamental con el lector". Además, "las redes sociales han supuesto un espacio de reflexión y de divulgación muy interesante" sólo si buscan "un entorno humano y una significación" y no "la basura del insulto, que es la cara negativa de las redes sociales".

En cualquier caso, el escritor granadino ha recalcado "la afición y la aparición de poetas jóvenes que tienen mucho interés" y que "todo lo que venga de bueno en la poesía irá unido a la evolución del ser humano y la indagación de los jóvenes en ese territorio".

No obstante, pese a estos síntomas positivos, García Montero se ha lamentado de que cada vez más "la literatura y la filosofía pierdan peso en los planes de estudio" puesto que "allí donde no se estudia literatura es difícil perpetuar la memoria de autores clave". "Ya afortunadamente no hay represión sino que hay una invitación a hablar de unas cosas o de otras, y a veces hay que ser crítico con las prioridades que se eligen", ha finalizado.