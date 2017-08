PP afirma que han utilizado "el rodillo" para calificar sus enmiendas y que las Cortes están "a los pies del Gobierno"

23/08/2017 - 12:27

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Cesárea Arnedo ha acusado a la Mesa de las Cortes de haber "utilizado el rodillo" para calificar sus 327 enmiendas, de las que han rechazado 72, y ha afirmado que las Cortes regionales están "a los pies del Gobierno de Castilla-La Mancha".

TOLEDO, 23 (EUROPA PRESS)

"Es objeto de la Mesa --calificar enmiendas--, pero podemos decir que la parte ancha del embudo es para PSOE y Podemos y la estrecha para el PP", ha aseverado Arnedo durante la comparecencia que ha ofrecido este miércoles en las Cortes, donde ha enumerado "20 momentos vergonzosos" de PSOE y Podemos desde que a su parecer tendrían que haberse presentado los presupuestos de 2017 de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, la diputada 'popular' ha insistido en que "por primera vez se pone en tela de juicio la vulneración" de los derechos de un grupo parlamentario y de la tramitación de los presupuestos, pues a su juicio se han vulnerado los derechos de los diputados "al suspenderse la Comisión de Hacienda".

Arnedo ha manifestado que espera que finalmente "se den tiempos para que cada consejero exponga y así tener la información suficiente y se tramiten los presupuestos sin echar por tierra principios fundamentales del ordenamiento". "Vamos a exigir que se ponga en valor a las Cortes y el trabajo parlamentario, que esto no sea una institución a los pies del Gobierno".

ESCRITOS A LA PRESIDENCIA

"Esperemos que prime la razón, y no se pongan los intereses personales del presidente regional, Emiliano García-Page, a la de los castellano-manchegos", ha indicado la diputada del PP, que ha avanzado que su grupo va a presentar distintos escritos a la Presidencia de las Cortes para "salvarguardar la legalidad" en la tramitación de presupuestos "y no ser el hazmerreír de toda España".

Asimismo, Arnedo confía en que estos días "pongan un poco de razón y se produzca la seguridad jurídica que no se está produciendo" para que "no inste al PP a acudir a otras instancias que no sea la sede parlamentaria".

"A día de hoy todavía no tenemos un amparo de estas Cortes", ha señalado Arnedo, al tiempo que ha agregado que en la comisión de asuntos generales que se está celebrando este miércoles para tramitar el Proyecto de Ley en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas, PSOE y Podemos también "van a poner en tela de juicio principios fundamentales".