El Ayuntamiento de Murcia adoptará "cientos de medidas" contra el terrorismo aunque no dará detalles por "precaución"

23/08/2017 - 13:03

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha anunciado que el Ayuntamiento va a adoptar "cientos de medidas" de seguridad "de todo tipo" contra posibles ataques terroristas, tanto "de las que se ven" como "de las que no se van a ver", y ha avanzado que se adoptarán con "discreción y confidencialidad" por "precaución".

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El objetivo de esta confidencialidad es "que no se enteren de las medidas aquellos a los que pretendemos prevenir", por si acaso adoptan "medidas antiprevención", según ha anunciado Ballesta en una rueda de prensa y al ser preguntado por este asunto.

En este sentido, el alcalde ha convocado la reunión de la Junta de Seguridad este jueves a las 10.30 horas y, después del encuentro, ha convocado de forma inmediata a los portavoces de los grupos municipales para comunicarles todos los detalles y datos de los acuerdos.

No obstante, Ballesta ha recordado que se están celebrando reuniones y adoptando medidas "desde el pasado viernes". No obstante, ha pedido comprensión porque "no podemos ser muy explícitos en las mismas", puesto que "son medidas que se adoptan para prevenir y no es bueno que lo conozca nadie por si acaso toman medidas antiprevención".

"Parece una cuestión lógica que estas medidas se adopten con discreción", según el alcalde, quien ha afirmado que las medidas se adoptarán también "con naturalidad e informando a los ciudadanos para que los vecinos sepan que pueden ejercer su libertad, que es lo más importante".

A este respecto, ha asegurado que los vecinos deben saber que "pueden moverse y estar tranquilos, porque se están adoptando las medidas pertinentes, aunque no se especifiquen minuciosamente, porque este tipo de cosas hay que tratarlas con una cierta confidencialidad".