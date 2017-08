Moreno (PP-A) califica de "perozoso" y "vago" al Gobierno andaluz, con una presidenta "ausente" ante los "problemas"

23/08/2017 - 13:33

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha calificado de "perezoso" y "vago" al Gobierno andaluz ante la "ausencia" de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pese a los "problemas" con lo que cuenta la región. "No me deja de sorprender que a estas alturas donde prácticamente todos los dirigentes políticos se han incorporado a su puesto de trabajo, no tengamos noticias de la presidenta", ha dicho.

ALMERÍA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Almería, el dirigente popular ha señalado la falta de presencia de la líder del Ejecutivo autonómico pese a situarnos "prácticamente al final del verano". "Entendemos que ha tenido un año duro con el batacazo de las primarias, pero eso no la legitima para que al final no esté encima de los asuntos que nos preocupan a los andaluces", ha dicho Moreno.

Tras realizar una visita al Santuario de la Virgen del Mar en Almería con motivo de la feria de la capital, Moreno ha echado también en falta ante los medios al vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, "que nos cuentan que también está de vacaciones".

Así, ha reivindicado "un presidente o una presidenta a tiempo completo" para una Comunidad Autónoma "amplia de nueve millones de habitantes" y que "tiene problemas serios". En esta línea, también ha recriminado que la líder de la Junta no acuda a "ninguna de las fiestas locales" de la región, que son "parte de nuestro patrimonio histórico y cultural".

Moreno ha afirmado respetar el "legítimo derecho" al "descanso y las vacaciones" de los dirigentes políticos, aunque ha advertido de que "cuando uno es presidente de la Junta tiene una serie de privilegios y obligaciones", por lo que "es importante estar en la primera línea de trabajo y de actuación en Andalucía".