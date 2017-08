El PSOE asegura que sobre La Rioja se cierne un panorama "bastante oscuro" por el proyecto del PP que "está agotado"

23/08/2017 - 13:36

El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha asegurado que sobre la comunidad riojana se cierne un panorama "bastante oscuro, con más sombras que luces", debido sobre todo a que "el proyecto político del PP, que lleva 22 años gobernando está tierra, está absolutamente agotado".

LOGROÑO, 23 (EUROPA PRESS)

Ocón ha comparecido para informar de los asuntos abordados en la Comisión Ejecutiva Regional de la formación, que se reunió ayer por primera vez, desde el Congreso del PSOE. Ha apuntado que hizo un análisis de la situación de la comunidad, concluyendo que hay un "declive" tanto industrial como poblacional, a lo que unieron otros problemas como la "falta de liderazgo del presidente Ceniceros, que se plasma en la inexistencia de La Rioja para el Gobierno central".

El recientemente elegido secretario general del PSOE ha lamentado que "no solo da la sensación de que no existamos, sino que además el Gobierno de La Rioja no reclama nada". Todo ello, ha sido censurado por Ocón quien ha apuntado que "se puede ser leal y reivindicativo", porque "en ningún sitio está escrito que La Rioja no tenga que aparecer en la planificación y en los proyectos del Gobierno de España".

DECLIVE

Para el líder de los socialistas riojanos, la comunidad sufre un "declive industrial" que no cree que vaya a paliar el nuevo Plan Industrial, presentado por el Gobierno, ya que "es poco ambicioso en sus medidas", así como que no ha contado con la administración Central y la Europea en su elaboración. Junto a ello, ha criticado que no se aplique el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja.

Además, ha lamentado el "declive poblacional", debido al "envejecimiento" que sufre toda la región. En este punto, cree que debe abogarse por una nueva Ley de Financiación Local, y hacer que los jóvenes retornen a La Rioja.

En su intervención, Ocón también ha criticado que "estemos aislado" en actuaciones del Gobierno central que tienen que ver con las infraestructuras, poniendo como ejemplo el desdoblamiento de la N-232, finalizada en Navarra e iniciada en Aragón, o las actuaciones "inexistentes" en La Rioja en lo que tiene que ver con la Alta Velocidad.

El secretario general del PSOE, que ha anunciado que próximamente comparecerá la portavoz parlamentaria de su formación, Concha Andreu, para dar a conocer las iniciativas que llevará a cabo su Grupo, ha apuntado que estarán "vigilantes" con las nuevas concesiones de plantación de viñedo, al tiempo que se preguntan por qué actuaciones se están llevando a cabo para paliar la sequía.

Ante estas situaciones, ha asegurado que los socialistas "nos vamos a empeñar en dar soluciones a los problemas que tiene la región, y a mostrárselas a los ciudadanos, y a certificar que solo hay una cuestión para revertir la situación, que no es otra que la salida del PP del Gobierno de La Rioja". "Con el PP en el Gobierno de La Rioja, seguiremos teniendo más de lo mismo, por lo que desde el PSOE vamos a hacer ver a los ciudadanos que no hay más alternativa al Gobierno del PP, que un futuro gobierno en el 2019 del PSOE", ha concluido Ocón.