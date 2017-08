Damián Martínez (PP) accede a la Alcaldía de Begíjar tras consumarse la moción de censura

23/08/2017 - 13:40

Damián Martínez (PP) se ha convertido en el nuevo alcalde de Begíjar (Jaén) después de que este miércoles se haya consumado la moción de censura presentada por los 'populares' junto a una concejala del PA contra el socialista Andrés Gárate. Ha salido adelante por seis votos sobre cinco.

BEGÍJAR (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La sesión ha comenzado a las 12,00 horas con numeroso público y se han vivido algunos momentos de tensión, aunque sin que llegaran a más, según han indicado fuentes presenciales consultadas por Europa Press, que han añadido que los ediles socialistas y el segundo del PA han abandonado el salón cuando Martínez iba a jurar el cargo.

Ha sido la mesa de edad, analizando la documentación relativa a la moción que se ha recibido en el Consistorio desde que fuera registrada el pasado 8 de agosto, la que ha decidido que finalmente se produjera la votación (considerando que es válida y Pilar Montes sigue siendo edil andalucista) ante la discrepancia de sus proponentes y el PSOE.

Los socialistas han venido argumentando su ilegalidad porque se sustentaría en esta concejala, a la que califican de "tránsfuga". Entienden, además, que se "vulnera el artículo 197 de la Ley Electoral", ya que estaría en el grupo de los no adscritos tras un escrito en ese sentido presentado en el pleno extraordinario del pasado día 16 por el otro edil del PA, Fernando Rezola.

En su opinión, el PP necesitaba del aval de otro edil para que la moción fuera válida, ya que ese artículo recoge que "si alguno de los concejales que proponen la moción ha dejado de pertenecer al grupo político al que se adscribió al inicio del mandato, la mayoría exigida se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias". En esta línea, igualmente, iba el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Diputación a instancias del Consistorio apuntando que "no puede tramitarse".

Por contra, el PP ha defendido que la moción de censura, que nace del "absoluto estado de abandono" de la localidad, "cumple los requisitos legales" y "no hay transfuguismo" con Pilar Montes. Al hilo, ha incidido en que "está firmada por una concejal del grupo del PA", a la que "nadie puede decirle que está expulsada, salvo una resolución de un órgano disciplinario del Partido Andalucista", cosa de la que los 'populares' no tienen constancia.

"Un concejal no puede llegar, presentar un escrito y por ese escrito decir que otra concejal de su mismo equipo está expulsada", ha dicho ante el que registrado por el otro edil del PA. De hecho, el representante legal del PA en la Junta Electoral Provincial de Jaén, Manuel Consuegra, ha presentado otro en el Ayuntamiento señalando que "no existe resolución interna alguna del partido" por la que Montes deba pasar a no adscrita.

En el texto, señalaba que corresponde a la dirección andaluza decidir sobre el paso de concejales andalucistas al grupo de no adscritos "tras la apertura de expediente y el oportuno trámite de audiencia al interesado". "Dada la discrepancia surgida en el seno del grupo andalucista de Begíjar, formado por dos concejales, estimamos oportuno que el Ayuntamiento conozca el posicionamiento del PA", añade.

En este contexto y una vez analizada la documentación y argumentos de las partes, la mesa de edad, formada por el miembro de mayor edad y el más joven de la Corporación municipal --el concejal de IU, José Pozo, y la edil 'popular' María José Rodríguez-- ha decidido que se votara la moción de censura.

Ha salido adelante con los seis votos a favor de los cinco ediles 'populares' y la edil andalucista Pilar Montes, frente al no de los otros cinco concejales del pleno --tres del PSOE, uno de Izquierda Unida y otro del PA--.

Cabe recordar que el Partido Popular ganó las elecciones municipales de 2015 en Begíjar, aunque un acuerdo entre las otras tres formaciones de la Corporación permitió que el socialista Andrés Gárate llegara a la Alcaldía.