Biólogo molecular asegura que pese al miedo a los transgénicos "no ha habido ninguna incidencia en 20 años"

23/08/2017 - 13:45

José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia, ha destacado "la ausencia en más de 20 años de problemas con alimentos transgénicos" a pesar de "las campañas del miedo de ciertas organizaciones ecologistas".

BAEZA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

El científico, que participa en los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra estos días en Baeza (Jaén), ha señalado que "ninguna de las previsiones catastrofistas se han cumplido" y que "esta campaña tiene especial virulencia en Europa" porque "los primeros experimentos transgénicos se llevaron a cabo en Estados Unidos y se vio bien obstaculizar su entrada".

En cuanto a sus aplicaciones, Mulet ha destacado la insulina, pues "la tecnología transgénica ha permitido abaratar y mejorar su eficiencia". Además de esto, "en torno al 50 por ciento del algodón es transgénico" mientras que "la práctica totalidad del pienso de ganado también es transgénico y no ha pasado nada, comemos correctamente".

También ha señalado "los escasos productos como tales que se comercializan" pero sí su presencia en mercancías a granel como "el maíz, la soja, la remolacha o la colza". No obstante, los principales problemas a los que se enfrenta son la desinformación y el miedo. Mulet ha indicado que cuando "se hace un avance en tecnología transgénica, como la naranja dorada o el arroz o el maíz dorado, inmediatamente aparece una organización ecologista para decir que no vale para nada".

Por ello, sostiene que "la batalla de la opinión pública se está perdiendo en este sentido" porque "los científicos no sabemos muchas veces explicar lo que hacemos" y "hay organizaciones ecologistas que tienen portavoces sólo para los transgénicos, que se ganan la vida delante de los micrófonos, cosa a lo que nosotros no estamos acostumbrados", ha añadido.

Pese a estos problemas, Mulet ha señalado que "el miedo está cayendo por su propio peso y la gente cada vez está menos en contra de los transgénicos", precisando que "hay ocasiones en las que aquellos que critican los transgénicos visten camisetas con algodón de este tipo, dándose esta paradoja por una cuestión de ignorancia".

En cuanto a otra vía de investigación, como es la aplicación de la nanotecnología a los alimentos, Mulet ha valorado "su menor desarrollo" en comparación con los transgénicos dada su aplicación "a cuestiones concretas como el envase", que puede permitir una mayor durabilidad del alimento, o a productos "como el chicle en el que se pueden incluir nanocápsulas que conserven el aroma por más tiempo".

Por último, se ha referido al mundo de la ciencia y a la problemática de la investigación porque "muchas veces, sobre todo si trabajas en una universidad pública, es difícil explicar por qué estás trabajando en algo que no tiene una aplicación directa que aún no has descubierto" pero "puede resultar útil a otro científico en el futuro".