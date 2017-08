Tudanca, sobre la manifestación de Barcelona: "No nos vencieron otros terroristas, no nos vencerán éstos"

23/08/2017 - 13:48

El secretario de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, se sumará el próximo sábado, 26 de agosto, a la manifestación ciudadana convocada en Barcelona contra el terrorismo convencido de que la unidad política mantenida durante años contra este fenómeno es preciso mantenerla "porque ha demostrado ser una herramienta eficaz".

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA), 23 (EUROPA PRESS)

El político burgalés, de visita hoy a Ciudad Rodrigo con motivo de la celebración de su XX Feria el Teatro, ha justificado su presencia en la concentración prevista en los Jardines de Gracia de la Ciudad Condal con el fin de representar a los socialistas castellanoleoneses.

"Como millones de ciudadanos, se trata de salir a la calle para decir lo que se ha estado gritando durante todos estos días: que estamos unidos frente al terrorismo, que estamos unidos en la solidaridad con las víctimas y que, desde luego, no nos van a vencer; no nos vencieron otros terroristas y no nos van a vencer éstos", ha advertido.