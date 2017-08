Consistorio y Racing animan a participar el 2 de septiembre en I Marcha contra el Cáncer de AECC en la ciudad

23/08/2017 - 13:56

El evento, que servirá para recaudar fondos para investigación, tendrá como madrina a Igual, que llevará el dorsal 1, y Sañudo, el 2

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente de honor del Racing, Tuto Sañudo, han animado este miércoles a la ciudadanía a participar el 2 de septiembre en la I Marcha organizada en la ciudad por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para promover el ejercicio físico y los hábitos de vida saludables que ayudan a prevenir la enfermedad y recaudar fondos para la investigación.

Este evento, que se celebrará bajo el título 'La Marcha de las Cinco Playas' pues su recorrido atraviesa ese número de arenales de la ciudad, ha sido presentado este miércoles oficialmente en un acto en el que se ha nombrado a Igual como madrina de honor de esta iniciativa y se le ha otorgado el dorsal número 1 de la prueba, mientras que Sañudo lucirá el 2.

UN RECORRIDO POR CINCO PLAYAS

La marcha, con un recorrido de 7,5 kilómetros, partirá a las 10.00 horas de la campa de la Magdalena y sus participantes atravesarán la playa del Camello, la Primera y Segunda del Sardinero, la playa de los Molinucos y la de Mataleñas.

El recorrido cruza también por el parque de Mataleñas y proseguirá de nuevo por la Avenida del Faro, en dirección al centro de la ciudad, calle Doctor Marañón y regreso al punto de partida.

Además, de forma complementaria a la carrera, se han organizado diversas actividades en la campa de La Magdalena, entre ellas una de 'family zumba', una demostración de perros guía a cargo de la Unidad de los Guías Caninos, habrá también pinchos saludables y una actuación de la banda Los Pájaros, que se encargará de amenizar con música la jornada.

GEMA IGUAL: "NO HAY EXCUSA PARA NO IR"

En la presentanción, tanto la vicepresidenta de la AECC en Cantabria, Sonia Ortueta, como Igual y Sañudo han insistido en el carácter no competitivo de la prueba, que podrá realizarse total o parcialmente o al ritmo que cada participante pueda.

"No hay excusa para no ir", ha dicho Igual, quien ha pedido "que vaya todo el mundo que pueda", no solo a la carrera sino también a las actividades complementarias y al precalentamiento que habrá a partir de las 9.30 horas.

En la misma línea, Sañudo ha hecho un llamamiento especial a los socios y aficionados del Racing, de quienes ha dicho "que siempre están ahí cuando se les necesita", a participar en este evento.

Por su parte, Ortueta ha explicado que "no se trata de correr" para ver "quién llega primero" sino de pasar un día "solidario" y en compañía, en el que sensibilizar sobre la enfermedad y promover los hábitos de vida saludables, como practicar ejercicio físico a diario o tener una dieta equilibrada, lo que, según ha dicho, ayuda a reducir en un 40% las posibilidades de padecer esta enfermedad.

Según ha señalado, esta tarea de sensibilización y de promoción de estos hábitos que ayudan a prevenir la enfermedad son algunos de los "pilares" de la AECC, junto con la promoción de la investigación y el apoyo a enfermos y a sus familias.

ADQUISICIÓN DE DORSALES

Los dorsales para la Marcha del día 2, que tendrán un precio de cinco euros, pueden adquirirse en la sede de la AECC en Santander (calle Magallanes, 36); en Torrelavega (Avenida de la Constitución, 40), departamento de deportes del centro comercial El Corte Inglés; o en los centros deportivos Body Factory Mataleñas (calle Autonomía, 2); GoFit (Rosalía de Castro, 2), y Metropolitan (calle Cisneros 65-67).

Además, el mismo día de la marcha, hasta la hora de salida, se podrán adquirir los dorsales en la campa. También, se venderán camisetas a un precio de 5 euros.

También se habilitará una 'fila 0' para quienes deseen colaborar con sus aportaciones podrán hacerlo también a través del dorsal cero, haciendo sus donativos en el número de cuenta ES42 5400 4027 1019 3230.

Esta Marcha contra el Cáncer en Santander, que llega después de las celebradas en Torrelavega y Castro Urdiales los pasados meses de marzo y junio respectivamente, es una de las actividades de la AECC en Cantabria.

16.500 EUROS DE LA AECC CANTABRIA A INVESTIGACIÓN EN 2016

La Junta Provincial de la AECC en Cantabria se fundó en 1955 y desde entonces desarrolla su labor de forma ininterrumpida en la comunidad autónoma. Tiene su sede en Santander y representación y apoyo en las juntas locales de Los Corrales de Buelna, Torrelavega y Castro Urdiales.

Según los datos aportados hoy aprovechando el acto de presentación de la Marcha, en 2016, la AECC consiguió duplicar en Cantabria su cifra de socios, llegando a los 3.000.

Además, el pasado año prestó atención psicológica presencial a 263 personas entre pacientes y familiares y también se puso en marcha en noviembre de ese año desde la sede de la AECC en Santander el servicio de atención social, con asesoramiento, préstamos de material ortoprotésico y ayudas sociales de emergencia para enfermos de cáncer.

La AECC ha seguido con su programa en colegios e institutos contra el consumo de tabaco y alcohol, donde este curso pasado se dieron charlas de prevención a 678 escolares.

También firmó un convenio con el Gobierno de Cantabria para que los voluntarios de la AECC puedan prestar apoyo a familiares y enfermos de cáncer dentro del hospital Valdecilla. Además, la AECC en Cantabria destinó casi 16.500 euros a investigación.

La Junta Provincial de la AECC en Cantabria ingresó el pasado año por sus actividades más de 409.000 euros, la mayor parte de fuentes privadas --el 62,25 procedió de las aportaciones de los socios y el 20,38% fueron donaciones--, pero también un 1,8% de subvenciones públicas y el 0,48% por atención sanitaria y otros ingresos.

Los gastos de las actividades de la AECC en Cantabria ascendieron en 2016 a casi 522.000 euros, de las que la mayor parte fueron a iniciativas de información y concienciación (36,47%), atención psicológica (32,41%) y voluntariado (13,48%).

AECC ESPAÑA INCREMENTA SU ATENCIÓN Y LAS PARTIDAS PARA INVESTIGACIÓN

En el conjunto de España, la AECC, organización no lucrativa, privada y de utilidad pública, lleva trabajando 64 años en la lucha contra el cáncer.

En 2016, la AECC logró llegar a los 300.000 socios y atendió a cerca de medio millón de pacientes y familiares, un 4% más que en 2015.

También, según los datos aportados por la Asociación, el pasado año consiguió llegar a un 16% más de personas que en 2015 con mensajes de prevención y ha incrementado un 19% respecto a ese año las partidas destinadas a proyectos de investigación del cáncer, llegando a los 9,3 millones de euros.