El Ayuntamiento estudia poner bolardos o maceteros en unas 12 calles de la ciudad tras los atentados

23/08/2017 - 14:23

El Ayuntamiento de València está elaborando un listado que incluye unas 12 calles aproximadamente susceptibles de contar con bolardos o maceteros para evitar la entrada de furgonetas tras los atentados de Barcelona. Así mismo, se plantea medidas en el Paseo Marítimo de la ciudad.

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado el alcalde de València, Joan Ribó, en declaraciones a los medios de comunicación tras una rueda de prensa sobre la Marina, al ser preguntado por las medidas de seguridad que está adoptando el consistorio tras lo ocurrido en Barcelona.

El primer edil, quien ha aclarado que por el momento no ha recibido ninguna petición de ningún grupo político para convocar una reunión por este asunto, ha afirmado que se trabaja "codo con codo" con las fuerzas responsables de seguridad en estos temas, de tipo estatal, para adoptar soluciones.

Así, el consistorio está elaborando un estudio de diferentes calles en las que se pueden colocar bolardos. No obstante, hay que tener en cuenta los "problemas" con la movilidad y la jardinería, entre otros puntos. "No se trata solo de impedir la entrada de terroristas, sino que no hay que impedir la entrada de bomberos o ambulancias", ha puesto como ejemplo Ribó.

Además, en algunas zonas se deben dejar las entradas abiertas porque existen aparcamientos privados y porque hay problemas con los suministros a los comerciantes.

"Con todo, estamos haciendo un estudio de diferentes calles". "Se pondrán maceteros en calles importantes --de la ciudad-- y estamos estudiando cómo podemos hacerlo en el Paseo Marítimo, que es otra zona fundamental", ha aseverado Ribó.

Preguntado por si algunas calles afectadas podrían ser la de Navellos y Ribera, ha contestado que se trata de dos calles "importantes" pero que "hay más". No obstante, no ha querido hacerlas públicas por seguridad.

"Se está trabajando, no se está improvisando", ha insistido el primer edil, quien ha añadido que "no se están haciendo ocurrencias". También ha comentado que junto a la instalación de elementos físicos en calles, se están adoptando otras medidas como el aumento del número de patrullas en la ciudad.