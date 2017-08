El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alcorcón exige la dimisión del alcalde por sus declaraciones

23/08/2017 - 14:51

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcorcón ha exigido la "inmediata dimisión" del alcalde, David Pérez, tras sus "intolerables y reprobables" declaraciones sobre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que criticó a través de Twitter por no haber instalado bolardos en La Rambla, "allanando el recorrido a los asesinos".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Los vecinos de Alcorcón sentimos vergüenza del alcalde de Alcorcón", ha manifestado la portavoz socialista, Natalia de Andrés, según un comunicado de la formación, al tiempo que ha explicado que "no es posible que el máximo representante de la ciudadanía de Alcorcón esté lanzando este discurso anclado en el odio, con mensajes irresponsables e indignos de una persona demócrata".

A su juicio, "la unidad de los demócratas es imprescindible en estos momentos tras haber sufrido el zarpazo del terrorismo y David Pérez intentó romper esta unidad", por lo que ha exigido a la presidenta regional y del PP de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que "cese a David Pérez de una vez por todas".

"¿Cuántas declaraciones de este tipo tendremos que soportar y sufrir en boca del máximo representante de Alcorcón, para que Cifuentes ponga orden en su partido y deslegitime de forma clara a quien gobierna al frente del PP en un municipio que merece otro tipo de dirigentes?", se ha preguntado la socialista, para quien "resulta incomprensible la pasividad de la presidenta del PP de Madrid".

De Andrés ha recalcado que "los mensajes publicados por el alcalde son totalmente intolerables por parte de un responsable político", para afirmar que "David Pérez vuelve a hacer gala de su odio por aquellos que no piensan como él y aprovecha de forma ruin el drama ocurrido en Barcelona para atacar a su homóloga", lo que "no es de extrañar teniendo en cuenta no sólo el carácter intolerante de este alcalde sino además su 'incontinencia verbal'".

A este respecto, ha recordado que "todo el país fue testigo de su misoginia, su verdadero talante y carácter en las machistas declaraciones efectuadas sobre las mujeres feministas a quienes insultó de forma reiterada y sin ningún tipo de justificación".

Finalmente, la portavoz socialista ha lanzado "un llamamiento a Ciudadanos, que son también responsables por su complicidad y la abstención que posibilitó una alcaldía a David Pérez y que hoy en día mantiene gracias a este partido".

GANAR ALCORCÓN: "CUANTO MENOS" DEBE "RECTIFICAR Y PEDIR DISCULPAS"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Ganar Alcorcón, Jesús Santos, tachó ayer las palabras de David Pérez de "miserables y ruines", y dijo que "si tiene un mínimo de dignidad y moral debe dimitir" o, "cuanto menos", debe "rectificar y pedir disculpas públicamente ante tal despropósito e insulto a las víctimas".