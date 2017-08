La exalcaldesa de Aranjuez se plantearía volver bajo una coalición de izquierdas "con condiciones y sin traidores"

23/08/2017 - 15:38

Asegura que podría haber sufrido un 'Tamayazo' en su cuestión de confianza

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La exalcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno (PSOE), ha señalado este miércoles que se plantearía volver a dirigir el Ayuntamiento bajo una coalición de izquierdas "con condiciones y sin traidores", en referencia a los tres concejales de Aranjuez Ahora que votaron en contra de su cuestión de confianza el pasado lunes.

"No me puedo volver a presentar en solitario a dirigir esta ciudad porque en cualquier momento me van a volver a traicionar. Si decidiéramos hacer un Gobierno en coalición habría condiciones", ha explicado Moreno en declaraciones a Europa Press. "No voy a dirigir Aranjuez con tres traidores en el Gobierno", ha apostillado.

El municipio, que previsiblemente se enfrentará a un nuevo Pleno de Investidura a mediados de septiembre, se encontraba anteriormente gobernado por el PSOE en minoría --con 7 ediles frente a los 13 necesarios para la mayoría absoluta-- gracias a un pacto de investidura que realizó con Aranjuez Ahora (ARAH), con 4 concejales, e Iniciativa por Aranjuez (IN-PAR), con 2.

Tras someterse a una cuestión de confianza (en el marco de aprobación del Plan de Viabilidad municipal) en la que 3 de los ediles de ARAH rechazaron a la exalcaldesa, Moreno presentó su dimisión el martes ante la "traición" de esta formación, la cual el viernes había "asegurado" al PSOE que se abstendría, según la antigua regidora.

"No sé qué pasó, y prefiero no pensarlo. Si pienso que ha pasado algo desde el viernes hasta el lunes se me viene algún nombre a la cabeza, como 'Tamayo'", ha indicado Moreno en referencia al conocido 'Tamayazo' ocurrido en 2003 la Comunidad de Madrid.

Sobre este supuesto transfuguismo, la exalcaldesa ha opinado que "algo ha pasado seguro". "Hace unas semanas estábamos hablando de que querían una tenencia de Alcaldía en el Gobierno del PSOE. No sé qué ha pasado de pedir una tenencia y estar con una abstención segura a votar en contra y recibir un gran aplauso del PP", ha añadido.

Moreno se ha mostrado "sorprendida" ante este supuesto cambio de parecer de Aranjuez Ahora, ya que asegura que llevaban "tres meses negociando el Plan de Viabilidad", en el cual "se han incorporado" medidas propuestas por el partido instrumental. Al no aprobarse este Plan, que contaba con la aprobación del Ministerio de Hacienda, la exalcaldesa ha asumido que Aranjuez se encuentra en un "bloqueo" y que "es muy difícil seguir adelante".

Preguntada acerca del próximo proceso para elegir un nuevo regidor en Aranjuez, Moreno ha adelantado que este martes habló con la dirección autonómica de Podemos, que estaría "dispuesta a hablar para formar un Gobierno de coalición". No obstante, para lograr esta unión serían necesarias "algunas condiciones", como la dimisión de los tres concejales que rechazaron la cuestión o "la flexibilización de sus posturas".

De no lograr una mayoría alternativa, la lista más votada del Consistorio (PP) sería la encargada de hacer un nuevo Gobierno en Aranjuez, algo que Moreno rechaza.

"Creo que sería nefasto que el Partido Popular gobernase en Aranjuez, ya tenemos pruebas de ello, y preferiría que hubiera un gran acuerdo de izquierdas, es algo a lo que siempre he aspirado. Es más, he puesto todas las concejalías a disposición de los otros dos grupos de izquierdas para que elijan y entren en el Gobierno", ha señalado la edil.

"HÉROES DE LA DERECHA RIBEREÑA"

En la misma línea, el secretario de Organización del PSOE en Aranjuez, Óscar Blanco, ha exigido hoy la dimisión de los tres concejales de Aranjuez Ahora que votaron en contra del Plan de Viabilidad presentado este lunes al pleno por el equipo de gobierno y de la cuestión de confianza ligada al mismo, "traicionando así a la voluntad de los ribereños que apostaron mayoritariamente por un gobierno de izquierdas en Aranjuez".

"Alfonso Sánchez, Luis Velasco y Pamela Casarrubios se han convertido en los héroes de la derecha ribereña y no son dignos de seguir manteniendo el acta de concejal de una formación que se dice de izquierdas", ha dicho Blanco.

Considera que con su voto en contra del plan de ajuste del Ayuntamiento, ligado al del PP, Ciudadanos y ACIPA, estos tres concejales "han puesto en jaque la viabilidad económica del Consistorio de Aranjuez, la correcta prestación de los servicios públicos y las posibilidades de futuro de la ciudad".

Según ha explicado en un comunicado, con este plan se daba prioridad al pago ordenado de la deuda, a la generación de empleo público que mejore la prestación de los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento, en garantizar las inversiones del FEDER y del PIR, en garantizar el patrimonio municipal del suelo y en poder acometer un nuevo contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

"Todo ello sin dejar a nadie en el camino, pidiendo un esfuerzo a los vecinos de forma justa y equitativa, progresivo y escalonado en el tiempo", ha indicado el dirigente municipal socialista.

"Lo que llama la atención es que estos tres ediles pasen de anunciar un voto positivo un viernes y un lunes cambien tan radicalmente de opinión y reciban hasta los aplausos del PP", ha comentado Blanco, preguntándose por "qué ha pasado entre el viernes y el lunes para que estos tres concejales que se dicen de izquierdas se hayan convertido en los héroes de la derecha".

"Que lo expliquen, restituyan la situación que han provocado y seguidamente dimitan, porque están jugando al bloqueo de la ciudad y han perdido toda su credibilidad como representantes de la izquierda", ha señalado el secretario de Organización de los socialistas ribereños.