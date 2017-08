El PP pide que Oltra "dé la cara" en la Diputación Permanente de las Corts ante el "fracaso de su proyecto social"

23/08/2017 - 15:35

El grupo popular en las Corts ha solicitado la comparecencia en la Diputación Permanente de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para "dar la cara por el fracaso de su proyecto social" y explicar "la parálisis" de la conselleria en la gestión de centros de menores, de la tercera edad y de enfermos de salud mental.

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Los 'populares' han pedido a Oltra explicaciones sobre "la no adjudicación de los concursos de centros de mayores habiendo superado los plazos legales" y sobre "la mala planificación de su personal en período vacacional". Además, desean conocer por qué el Consell adeuda 16 millones de euros a entidades sociales y por qué los menores del centro de Monteolivete fueron trasladados al de Buñol si éste "superaba el ratio de ocupación".

Así lo ha explicado la portavoz adjunta del PP, María José Català, este miércoles en una rueda de prensa en la que ha asegurado: "Oltra no se puede esconder más. A no ser que haya 'un viajecito de postureo' que le llame más la atención, entendemos que lo suyo es venir aquí y comparecer por el fracaso de su proyecto social".

"Hay una responsabilidad que atender y no vale hablar por Twitter ni esconderse tras la pantalla, debe dar la cara", ha aseverado Catalá, quien ha detallado de que el PP registró formalmente la petición la semana pasada y espera que la comparecencia se produzca en septiembre "si Oltra no se va 'de bolos' por el extranjero".

RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD

Sobre las residencias de la tercera edad, la portavoz adjunta del PP ha instado a Oltra a adjudicar "de forma definitiva" el concurso de las 3.300 plazas pendientes desde inicio de año y ha asegurado que la consellera teme hacerlo porque "queda en evidencia su demagogia en la oposición y su falta de gestión en el gobierno".

Catalá ha calificado de "insostenible" que la Generalitat esté prestando servicios "de primera necesidad" sin contrato porque eso lleva "al enriquecimiento injusto, a las facturas en los cajones y a impagos".

Según sus datos, tiene 338 millones sin adjudicar, 42 concursos pendientes, 25 expedientes que llevan tres meses en evaluación y seis que se debieron tramitar el pasado año.

Además, el PP ha exigido a la vicepresidenta explicaciones sobre "las carencias de personal" en residencias de la tercera edad durante la temporada estival. "Esto es muy grave porque hace un año estábamos hablando de lo mismo y aún no se ha solucionado", ha añadido.

En ese sentido, Catalá ha asegurado que hay numerosas quejas por parte de familiares y de la Asociación Valenciana de Familiares de Usuarios-residentes de Centros Geriátricos (Avafurceg), quienes denuncian "cuestiones tan graves en los centros como desnutrición o errores en el suministro de medicamentos".

"Un ejemplo es el de la residencia pública más grande de la Comunitat Valenciana, la de Carlet (Valencia). El Consell dijo hace un año que se debían bajar los ratios y mejorar las condiciones del personal y no se ha hecho nada. Es cierto que allí ya no ingresan más mayores, pero eso no es un remedio porque los sindicatos alertan de falta de personal y de malas condiciones", ha aseverado.

Según ha explicado la diputada 'popular', el comité de empresa del centro denuncia la falta de 17 unidades de enfermería, tres plazas por cubrir y falta de personal en período estival a causa de las vacaciones.ENTIDADES SOCIALES

El PP en las Corts también ha exigido explicaciones a Oltra sobre la falta de pago a entidades sociales que, según han asegurado, "están provocando tensiones económicas en estas instituciones".

Catalá ha explicado que su grupo pidió una solicitud de información a la Generalitat para conocer la deuda a los centros de menores. "Hay centros sin contrato desde septiembre de 2016, no se han adjudicado servicios porque no se han aprobado expedientes de enriquecimiento injusto. No tienen contrato y por eso no se les puede pagar", ha indicado.

"Hay diez centros de reeducación de gestión indirecta a cuyas entidades gestoras se les debe más de 7.500.000 de euros" ha asegurado la portavoz popular. Según sus cifras, a las instituciones sociales con conciertos en Valencia se les adeudan 2.300.000 euros, 300.000 euros a las de Castellón y 4.400.000 euros a las de Alicante.

Asimismo, ha puesto como ejemplo el centro de menores del Cabanyal, el cual, según ha afirmado, "lleva un año sin contrato, sin tramitar el enriquecimiento injusto y se le adeudan todos los fondos desde octubre de 2016". Para Catalá, está situación provoca "graves tensiones en las entidades que gestionan los centros" y debería ser "una de las primeras necesidades a determinar por la conselleria de Oltra".

RESPONSABILIDADES POR EL ALTERCADO EN BUÑOL

La dirigente del PP ha señalado que uno de los centros que lleva seis meses sin cobrar es el de Buñol (Valencia), donde han sido trasladados los menores del centro de Monteolivete. "Ayer hubo una reyerta y los chavales de Monteolivete viven un calvario porque se les ha trasladado a un centro saturado a un 50% más de su capacidad", ha asegurado.

"Alguien deberá asumir las responsabilidades políticas y deberá explicar lo que ha pasado", ha asegurado, al tiempo que ha asegurado que el Consell ha provocado "situaciones bochornosas", ha incumplido los compromisos con la población y el consistorio de Buñol y ha expuesto a los menores tutelados "a situaciones intolerables".

"A su llegada a la conselleria, Oltra eliminó la Dirección General de la Infancia, un mensaje claro de lo que iba a suceder. La protección a la infancia es su tendón de Aquiles", ha señalado la parlamentaria popular.