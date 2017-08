El abogado de Mohamed Aalla destaca su "frialdad" pese a morir sus dos hermanos

23/08/2017 - 16:32

Jaume Caldés, abogado de oficio del detenido por su presunta implicación en los atentados en Barcelona y Cambrils Mohamed Aalla, ha explicado que su cliente "había perdido a dos hermanos de golpe en 24 horas y no había luto, solo mucha frialdad".

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, Caldés ha explicado que su cliente, al ser interrogado por Mossos sobre la muerte de sus hermanos Said Aalla y Youssef Aalla, dijo: "Me sorprende y me extraña, no entiendo cómo mis hermanos han estado en esto".

El abogado ha indicado que su actitud le sorprendió a él y a los interrogadores de Mossos: "Tras dos o tres horas de interrogatorios le preguntaron: Pero ¿tú eres consciente de por qué estamos aquí, de lo que ha pasado?", a lo que él se limitó a responder que lo había visto en las noticias.