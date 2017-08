Una campaña publicitaria internacional trata de conseguir que el Banksy participe en 'Las Meninas de Canido' de Ferrol

23/08/2017 - 17:12

Estrella Galicia publicó anuncios en periódicos extranjeros y vallas invitando al anónimo pintor a la propuesta

FERROL, 23 (EUROPA PRESS)

El certamen cultural y artístico de 'Las Meninas de Canido', que se celebra en los meses de septiembre en este barrio de Ferrol (A Coruña), ha iniciado una campaña de publicidad a nivel internacional en la que se invita al artista Bansky a participar, en un evento en el que numerosos artistas plasman en espacios públicos su particular versión del popular cuadro de Velázquez.

El impulsor del evento, el artista Eduardo Hermida, ha destacado que la principal novedad para esta año 2017 ha sido "la implicación de un mecenas", en alusión a la marca cervecera Estrella Galicia, "que está ayudando a llegar a Banksy", un emblemático artista de identidad desconocida al que se atribuyen obras urbanas reconocidas a nivel mundial en varias ciudades de todo el mundo, sobre todo en Londres.

"Para nosotros el hecho de que pueda venir Banksy es lo máximo a lo que podemos aspirar en un festival de arte urbano como el nuestro, en donde este autor desconocido es la mayor representación del arte urbano y su presencia sería un privilegio para nosotros y para la propia ciudad de Ferrol, ya que el tener en el barrio de Canido una de sus obras, sería un gran reclamo en el aspecto turístico de la ciudad", mientras que en el caso de las propias Meninas, "el tener un Banksy las convertiría en un referente a nivel de Estado", ha explicado.

CAMPAÑA PUBLICITARIA

Para tratar de tramitir esta invitación a Banksy, la empresa Estrella Galicia, "como parte de su apoyo constante a iniciativas artísticas y culturales, la familia de cervezas 1906", está promoviendo la publicación de diferentes piezas en vallas exteriores en Reino Unido y está publicando mensajes dirigidos a Banksy en diarios nacionales europeos como The Times, The Daily Telegraph, La Repubblica, Le Parisien o The Guardian.

La compañía cervecera, ha asegurado, a través de un comunicado, que "el barrio de Canido ha reservado un espacio a Banksy, para que el emblemático artista de identidad desconocida también reinterprete la obra más emblemática de Velázquez".

En caso de que Banksy acuda a la cita, ésta sería la primera obra oficial del autor en España, puesto que la que se encontró en San Sebastián fue borrada y nunca se llegó a confirmar su autoría.

HISTORIA DEL EVENTO

El primer fin de semana de septiembre, artistas, músicos, escritores, escultores y fotógrafos se dan cita en las calles del barrio de Canido para pintar en las paredes de sus edificaciones nuevas obras y seguir contribuyendo a transformar este lugar de la parte alta de Ferrol, en una propuesta que nacía en el año 2008 y por la que han pasado unos 1.200 artistas procedentes de todo el territorio nacional y del extranjero.

En la actualidad, se conservan más de 250 pinturas de autores de la talla de Antón Patiño, Menchu Lamas, César Lombera, Moncho Borrajo, Víctor Coyote o Jorge Llorca.

La iniciativa surgía como respuesta cultural al deterioro de un barrio, situado próximo al casco histórico, pero en el que se acumulaban las viviendas en estado de ruina y abandonadas.