Ahora Madrid lanza en redes sociales la etiqueta '#MadridNoSePara' para criticar los requerimientos del Gobierno central

23/08/2017 - 17:45

Ahora Madrid ha lanzado por redes sociales la etiqueta '#MadridNoSePara' para criticar los requerimientos formulados por Delegación de Gobierno, a instancias del Ministerio de Hacienda, para anular acuerdos plenarios sobre aprobación de créditos suplementarios bajo, actuación que a juicio de la formación pone en riesgo obras necesarias para la ciudad.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Junto a esta iniciativa, la formación ha elaborado un vídeo titulado 'Madrid ¿Las Paramos?', donde expone algunas inversiones que implican estos acuerdos, como mejoras en la vía urbana, reformas en cementerios, la compra de 286 nuevos autobuses para la EMT, reparación del mobiliario urbano, ampliación de polideportivos, reformas en mercados, nuevas áreas infantiles y carriles bicis, entre otros.

"577 actuaciones del Ayuntamiento de Madrid. 303 millones de euros que (Cristóbal) Montoro y (Concepción) Dancausa quieren frenar", expone este vídeo de Ahora Madrid. "Montoro vuelve a la carga, socavando la gestión de los ayuntamientos del cambio con la anulación de suplementos de crédito", recoge también en un mensaje en Twitter.

Por su parte, el Ayuntamiento ha informado que esta semana el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en nombre del Ayuntamiento de Madrid, ha enviado una carta de respuesta al primer requerimiento de la Delegación de Gobierno.

En su misiva, aclara que los acuerdos de no disponibilidad relativos al incumplimiento de la regla de gasto "ya fueron adoptados y siguen vigentes en su totalidad".

Los créditos adicionales adoptados en los plenos de junio y julio tienen "una fuente de financiación diferente", por lo que la argumentación de Delegación de Gobierno "no se ajusta a Derecho", expone en su carta el edil.

El escrito rechaza el requerimiento al no haberse "tenido en consideración la normativa financiera y presupuestaria que ampara las modificaciones presupuestarias aprobadas". Existe una "habilitación legal expresa para poder incorporar el superávit presupuestario del ejercicio anterior", subraya la carta.

También se explica que la aprobación de suplementos de crédito con cargo al superávit del año anterior y el destino de los mismos está regulada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (disposición adicional sexta) y por Ley de Haciendas Locales (disposición adicional decimosexta).

EL MINISTERIO DICE QUE SU REQUERIMIENTO NO IMPLICA PARALIZAR OBRAS

A su vez, el Ministerio de Hacienda ha explicado que los requerimientos formulados al Ayuntamiento de Madrid no implican la paralización de ningún proyecto de obra en la ciudad sino que simplemente recalca que para ello no se pueden utilizar partidas afectadas por acuerdos de no disponibilidad presupuestaria.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a Europa Press en relación al requerimiento de anulación sobre el acuerdo plenario que dio luz verde a créditos extraordinarios por valor de 230 millones, así como otro referido a 72 millones que fue aprobado en julio.

Las citadas fuentes detalla que en ese requerimiento se apunta a que se han detectado varias partidas concretas que estarían afectada por los acuerdos de no disponibilidad para cumplir con la regla de gasto fijada por la normativa actual.