Ediles de Aranjuez Ahora que votaron contra plan de viabilidad solo apoyarán a una candidatura que respete su programa

23/08/2017 - 17:56

Critican que si sale un equipo de Gobierno "de derechas" será porque la exalcaldesa "no da la cara"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Los concejales de Aranjuez Ahora que votaron en contra del plan de viabilidad de la ya exalcaldesa Cristina Moreno (PSOE) han asegurado que en caso de presentarse una candidatura alternativa al PP "tendría que verse quién la presenta" y la apoyarían "por supuesto bajo unas premisas" vinculadas a su programa político.

Así lo han manifestado el portavoz del grupo de Aranjuez Ahora, Alfonso Sánchez, y los concejales Luis Velasco y Pamela Casarrubio en una rueda de prensa convocada este miércoles a mediodía en la Sala de Juntas del Ayuntamiento ribereño, en la que han justificado su rechazo al plan del PSOE que ha desembocado en la dimisión del equipo de Gobierno municipal.

"Caben muchas posibilidades", ha reseñado Velasco, quien ha planteado que apoyarían una candidatura alternativa al PP. "No apoyaremos nunca un Gobierno del PP, de la derecha; lo tenemos más que claro", han recordado, al tiempo que han abierto la puerta a que si hay una candidatura alternativa de izquierdas la apoyarían "bajo unas premisas".

"Nuestras líneas programáticas no van a ser nunca no tenidas en cuenta, y estos tres concejales al menos jamás van a renunciar a sus principios", ha incidido Velasco, que criticado que la exregidora socialista haga "populismo barato". "Los tres que estamos aquí hemos venido a hablar no de cargos, sino de principios. Si sale un Gobierno de derechas es porque la señora Moreno ha reculado y no da la cara", ha apuntado.

Alfonso Sánchez, ha recordado que el plan de ajuste que presentó el equipo de Gobierno del PSOE tenía un planteamiento "irreal" y ha dedicado unas palabras a la exalcaldesa: "Señora Moreno, sea valiente, sentémonos, arreglemos esto. Si usted se va y el PSOE no quiere volver a presentarse, la responsabilidad será de ese partido, no de Aranjuez Ahora".

"¿Cómo se pretende ordenar una casa sin controlar los gastos e ingresos y las externalizaciones?", ha criticado Sánchez, al tiempo que ha enumerado varios casos de contratos externalizados en el que, según ha lamentado, el último equipo de Gobierno no facilitaba "ni las cuentas ni las liquidaciones".

En este sentido, el portavoz ha señalado que el equipo de Gobierno les instaba a ir "poco a poco". "No, señora Moreno, usted no está para ir poco a poco. Usted está para cortar y renegociar los contratos lesivos, no puede dejar millones sin renegociar", ha enfatizado.

"El IBI rústico se está cobrando al 40 por ciento, ¿dónde queda el 60 por ciento restante? El equipo de Gobierno nos decía que hay que actualizar padrones", ha insistido Sánchez, al tiempo que ha recordado que el equipo de Moreno les planteaba que primero había que actualizar el padrón. "Señora Moreno, llevaba usted dos años y todavía no ha actualizado".

Los concejales Casarrubio y Velasco también han señalado que el plan de viabilidad que proponía la exalcaldesa era "irreal" e "inviable" y dicho plan de ajuste supondría además "medidas antisociales" con el aumento de los impuestos "y la implementación de nuevas tasas". Han recordado que "gente que no tiene recursos y cuyos bolsillos no llegan a cubrir los impuestos que tenemos actualmente" no podrían asumir la subida.

Por ello, los concejales de Aranjuez Ahora han resaltado que rechazaron este plan de viabilidad por "la opacidad de las cuentas" y han planteado que toda subida debe ser "progresiva y justa".