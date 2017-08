PSOE censura que Igual no repruebe las declaraciones del jefe de Cultura contra el islam

23/08/2017 - 18:03

"No se puede tener jamás respeto por ninguna opinión que no respeta a los demás y que fomenta la intolerancia y el racismo", defiende Casares

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Pedro Casares, ha censurado que la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), no haya reprobado las críticas al islam vertidas por el jefe del Servicio de Cultura del Consistorio, Enrique Álvarez, en una tribuna de opinión en un medio de comunicación regional.

Así han reaccionado los socialistas después de que Igual, cuestionada por dicho artículo, haya expresado esta mañana su "respeto" a la "opinión personal" de Álvarez, que tildó al Islam de "religión mala y perversa" y urgió a "restaurar la religión de Cristo y limitar al máximo la de Mahoma".

"No se puede tener jamás respeto por ninguna opinión que no respeta a los demás y que fomenta la intolerancia y el racismo", ha defendido Casares, quien ha criticado la, a su juicio, "indulgente" postura de la alcaldesa y ha considerado "insólito" que Igual respete unas declaraciones "que alimentan el odio y la xenofobia" porque --dice el socialista-- "no es su respeto el que está en cuestión, sino el de la ciudad de Santander a la que ella representa".

Para el PSOE santanderino, es "incomprensible" que en un momento como el actual un responsable público como lo es la alcaldesa "ampare que en una sociedad democrática se viertan opiniones que contradicen los principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho".

Para Casares, miembro de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez, "la unidad de todas las fuerzas democráticas para combatir la sinrazón y la barbarie terrorista, debe ser también una unión que fomente el respeto a una sociedad plural y diversa, tolerante y respetuosa con la identidad de todas las personas".

Por ello, para el socialista, "lo que debería haber hecho la alcaldesa es reprobar las declaraciones de un funcionario público que trabaja en este Ayuntamiento en vez de intentar disculparle argumentando que es una opinión personal".

CONFUNDIR PARA GENERAR RECHAZO Y MIEDO

En este sentido, el edil santanderino ha opinado que declaraciones como las del jefe de Cultura del Consistorio que, a su juicio, "quieren confundir la religión musulmana con el terrorismo yihadista, solo tiene como objetivo confundir, generar rechazo y miedo de una pate de la sociedad hacia otras culturas".

LAS DISCULPAS DE CASARES A LA COMUNIDAD MUSULMANA

Casares ha pedido disculpas a la comunidad musulmana de Santander y Cantabria por lo que considera "unas declaraciones racistas" de Álvarez en un medio de comunicación con la "indulgencia" de la alcaldesa de Santander.

"Ese no es el sentir mayoritario de los santanderinos que respetan profundamente la identidad y la religión de cada persona, y en ningún caso las confunden con el terrorismo", ha aseverado.

El jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Santander expresó su postura en un artículo titulado 'El Islam y el mal', publicado ayer en El Diario Montañés.

Sin embargo, la alcaldesa, al ser preguntada por la prensa, aclaró que aunque Enrique Álvarez es jefe del Servicio de Cultura "no escribió en calidad de ello, sino que son sus declaraciones personales".

Por su parte, Podemos Santander, sin representación en el Consistorio, mostró hoy en un comunicado su "más enérgica condena y oposición" a las afirmaciones y "ofensivos" comentarios realizados por Álvarez días después del atentado yihadista en las Ramblas de Barcelona y Cambrils y ha instado al Ayuntamiento de la capital cántabra a proceder a su destitución.

"Es absolutamente inconcebible que una persona que es miembro del área de acción cultural y de promoción educativa de un ayuntamiento democrático en un país aconfesional emita las opiniones que ha realizado en el periódico de mayor tirada de la comunidad", criticó la formación morada.