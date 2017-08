Sugieren pedir los antecedentes penales a los aspirantes a imán

Madrid, 23 ago (EFE).- El jefe del departamento de cultura del centro cultural islámico de Madrid, Sami El Mushtawi, ha sugerido hoy pedir el certificado de antecedentes penales a los aspirantes a imán para así "evitar un desastre" como el ocurrido con los recientes atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Los Mossos d'Esquadra consideran al imán de Ripoll (Gerona), Abdelbaki Es Satty, autor intelectual de estos ataques.

En una nota de prensa, el responsable del centro cultural islámico de Madrid se refiere en concreto a los jatibs, que son los imanes encargados de dirigir la oración del viernes y pronunciar el sermón en las mezquitas.

Antes de su elección, ha propuesto también hacerles una "evaluación psicológica" por parte de "expertos en la materia", ya que ha criticado que a veces se escogen "por simpatía" o "por ser pariente de alguien" y considera que "eso no está bien".

Por otro lado, ha sugerido la creación de comités integrados por expertos en materia islámica que analicen "sus estudios, su formación y su experiencia".

"En España, desgraciadamente, no hay rigurosidad en cuanto al tema se trata. No hay verificación de los estudios que haya cursado el jatib, de su aptitud para hablar en público, ni siquiera si sabe o no castellano", añade.

El Mushtawi ha explicado que "todo jatib es imán, pero no todo imán es jatib".

En este punto, ha comentado que habitualmente en las mezquitas grandes hay una sola persona que cumple la función de tanto imán como de jatib (predicador), mientras que en los oratorios y las mezquitas pequeñas sólo suele haber un imán.