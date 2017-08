IU defiende la actitud de su edil en Begíjar y dice que el PSOE "miente al hablar de alianza antinatura con el PP"

23/08/2017 - 18:58

Izquierda Unida en Jaén ha defendido la actitud de su concejal en el Ayuntamiento de Begíjar, José Pozo, "haciendo cumplir la legalidad de forma rigurosa" en el Pleno de la moción de censura, al tiempo que ha afirmado que "el PSOE miente al hablar de alianza antinatura con el PP".

JAÉN, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en una nota el secretario provincial de Política Institucional de IU, Manuel Pegalajar, tras la sesión de este miércoles en la que ha salido adelante la moción planteada por los populares y una edil del PA. En ella, Pozo, junto a la edil del PP María José Rodríguez, ha integrado la mesa de edad que ha decidido que finalmente se votara ante la discrepancia existente entre sus proponentes y el PSOE.

"El compañero José Pozo ha estado a la altura política y moral exigible a un cargo público al no haberse prestado a ningún tipo de componenda, haciendo cumplir la ley a rajatabla, puesto que la documentación obrante en el expediente relativo al pleno dejaba claro que la concejala del PA Pilar Montes Fernández seguía siéndolo y no era posible considerarla como concejal no adscrita", ha explicado.

Además, ha considerado que "sería una barbaridad jurídica" aceptar que un edil pasa a la condición de no adscrito "simplemente porque otro concejal de su mismo grupo presenta un escrito en el Ayuntamiento afirmando que está expulsado" sin existir apertura de expediente de expulsión, ni acuerdo de los órganos de dirección competentes del partido en cuestión.

"Eso no funciona así en un estado de derecho y, desde luego, no es así con nuestra legislación en la mano", ha subrayado Pegalajar, quien ha lamentado que el ya exalcalde socialista, Andrés Gárate, "miente cuando habla de un pacto antinatura" de IU con el Partido Popular.

Ha añadido, además, que olvida que él mismo ha sido alcalde de Begíjar hasta este miércoles "gracias a la actitud de IU y de su portavoz municipal" en la sesión de investidura de junio de 2015, cuyo voto fue "clave" para convertirlo en regidor del municipio.

"No tienen sentido alguno las acusaciones de Andrés Gárate a IU, puesto que José Pozo ha votado en contra de la moción de censura. ¿Qué esperaba Andrés Gárate, que Izquierda Unida retorciera la ley para mantenerlo, a cualquier precio, en la Alcaldía?", se ha preguntado.

Finalmente, el responsable de Política Institucional ha pedido al PSOE de Begíjar y a Gárate en particular que analicen los motivos por los que ha perdido los apoyos de la concejala del PA, "porque igual ha sido el propio exalcalde quien ha desencadenado la moción de censura que le ha dado la alcaldía al PP".