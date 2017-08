El Palacio Euskalduna de Bilbao acoge desde este miércoles el musical 'Dirty Dancing'

El Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá desde este miércoles y hasta el próximo 10 de septiembre el musical 'Dirty Dancing', en el que una treintena de actores, cantantes, bailarines y músicos llevan a escena la historia que protagonizaron en el cine Jennifer Grey y Patrick Swayze hace 30 años.

Según han recordado sus responsables, el musical recupera la historia de la joven de 17 años Frances Baby House durante unas vacaciones con su familia en el verano de 1963, en el que "descubre por accidente una desenfrenada fiesta llena de música y baile en el área de empleados del hotel" y "su vida cambiará para siempre en el instante en que se transforme en la compañera de baile de Johnny".

"Ésta es una historia que habla de no preocuparse por lo que los demás piensen y no tener miedo a romper las normas, tan válida hoy como lo fue en los 80", han destacado.

En palabras de sus responsables, el musical, que "ha batido récords por todo el mundo", logra transportar al escenario "la nostalgia de la década de los 80 con todas las emociones que provocaron Jennifer Grey y Patrick Swayze en la pantalla grande".

'Hungry Eyes', 'Hey! Baby', 'Do you Love Me?' y '(I' ve Had) The Time of My Life' son algunos de los temas que podrán escucharse sobre el escenario del Euskalduna.

Eleanor Bergstein, su autora, decidió hacer un musical en teatro ya que, dado que "la gente veía la película una y otra y otra vez, pensé que lo que realmente querían era estar presentes cuando la historia ocurría". La historia "se mantiene igual", pero con "más escenas de la historia de amor entre Baby y Johnny, más sobre los padres de Baby, sobre Neil y el entorno de lo que sucede en Kellerman's en ese momento", explica.