Igual recalca que la seguridad de los ciudadanos es una "prioridad máxima" para el Ayuntamiento

23/08/2017 - 20:15

Acusa a la concejal no adscrita Cora Vielva de "tergiversar" sus palabras

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recalcado que la seguridad de los ciudadanos es una "prioridad máxima" para el Ayuntamiento, que "ha estado, está y estará a disposición del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para adoptar las medidas que recomienden tomar en la ciudad".

Igual ha vuelto a insistir esta tarde, en un comunicado, en la postura ya manifestada por la mañana sobre la posibilidad de instalar bolardos y otros elementos de seguridad en zonas peatonales o de gran afluencia de la ciudad ante posibles atentados terrorista.

Y lo ha hecho después de que la concejal no adscrita Cora Vielva, ex de Cs, acusara a Igual de estar en contra de instalar este tipo de elementos y "no querer seguir las instrucciones" del Ministerio del Interior.

Igual ha acusado a Vielva de "tergiversar" sus declaraciones y le ha pedido que "no ponga en su boca palabras que no ha pronunciado". "En ningún caso he dicho que esté en contra de adoptar medidas de seguridad adicionales, sino que, al contrario, he asegurado que el Ayuntamiento está a entera disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que, siguiendo sus criterios y recomendaciones, se tomen las medidas oportunas", ha subrayado.

La alcaldesa ha lamentado que Vielva "malinterprete sus palabras y traduzca como una negativa lo que, tal como ha declarado, es una total colaboración para que en el instante en el que se comunique alguna recomendación, se lleve a cabo".

Igual ha recordado que así se ha venido haciendo en casos de eventos con una alta concentración de personas, como ha sido la Semana Grande o la Copa del Mundo de Vela, en los que se colocaron, por ejemplo, bloques de hormigón en determinados puntos de la ciudad, siguiendo las indicaciones trasladadas por la Policía Nacional.

"Los santanderinos tienen que estar seguros y vamos a seguir todas las indicaciones de quienes saben de seguridad, como son el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para conseguir ese objetivo", ha reiterado.

Igual ha apelado nuevamente a que el "oportunismo y la política no enturbien la seguridad y confianza de los santanderinos" en lo que concierne a la profesionalidad del Ministerio del Interior y Policía Nacional.