Seis entidades islámicas de Ceuta convocan una concentración contra los atentados yihadistas en Cataluña

23/08/2017 - 21:35

Seis entidades de la comunidad musulmana de Ceuta han convocado para este viernes a las 20,00 horas una concentración en el centro de la ciudad para, bajo el lema 'Unidos contra el terrorismo', animar "a todos los ceutíes" a mostrar "nuestra condena y repulsa ante los viles y cobardes atentados terroristas perpetrados en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils".

CEUTA, 23 (EUROPA PRESS)

Los promotores de la movilización son el Centro Cultural Al Idrissi, la asociación Asalam, las ONG Luna Blanca y Enfermos Sin Frontera, Badr y la mezquita Al Umma, ubicada en la barriada del Príncipe Felipe, muy cerca de la frontera con Marruecos. Igualmente se ha adherido 'Al Amal', un colectivo sociocultural que trabaja en favor de la mujer.

A la lista de impulsores de la cita ha rechazado unirse la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (Ucidce), que agrupa a más del 90 por ciento de las asociaciones religiosas y mezquitas de la ciudad autónoma, según han informado fuentes de las entidades convocantes a Europa Press.

El presidente de la Unión, Laarbi Maateis, que también es vicesecretario de la Comisión Islámica de España, ha argumentado en declaraciones a Europa Press que los miembros y responsables de la Ucidce acudirán "individualmente" pero "no como entidad porque ya fuimos los primeros en condenar a nivel nacional esos cobardes y criminales atentados".

"No queremos que haya malas interpretaciones y repetimos nuestro pleno compromiso contra cualquier tipo de terrorismo y nuestro deseo de que los responsables puedan ser detenidos y llevados ante la Justicia cuanto antes, pero no necesitamos que nadie haga una concentración para 'sumarnos' o que se divida entre 'buenos' y 'terroristas' en función de si se acude o no", ha completado.

Los promotores han remarcado este miércoles que "no se trata de una movilización auspiciada por entidades islámicas para la comunidad musulmana", sino de "una invitación a todos los ceutíes a mostrar juntos nuestro rechazo a los atentados terroristas cometidos en Cataluña la semana pasada".

A tal efecto, se ha hecho un llamamiento explícito "a todas las entidades, asociaciones y organizaciones de la ciudad, así como al conjunto de la sociedad civil ceutí, para que se sumen a esta iniciativa participando activamente en la concentración". "Es imprescindible", se ha resumido, "alzar la voz de forma conjunta y poner de manifiesto nuestra repulsa y condena de forma contundente ante cualquier tipo de violencia o acto terrorista".

Esta será la primera movilización convocada por entidades ceutíes religiosas, culturales o sociales de base mayoritaria o exclusivamente musulmana contra atentados de matriz yihadista.

Maateis ha aprovechado para poner de relieve que "todos" los imanes y educadores que trabajan en las mezquitas de la ciudad o en la prisión ceutí "se someten al proceso de verificación que instamos ante el Ministerio de Justicia, que a su vez recaba opinión de los Servicios de Información españoles, y del Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos" para evitar la aparición de discursos de carácter violento o radical.