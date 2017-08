Prácticamente controlado el incendio de Cabezón de Liébana, en una zona de difícil acceso y sofocado con medios aéreos

24/08/2017 - 11:52

El Gobierno de Cantabria ha asegurado que está "prácticamente controlado" el incendio forestal registrado en una zona "muy escarpada" de la localidad de Yebas, en Cabezón de Liébana, y que está siendo sofocado por medios aéreos -el helicóptero del 112 de la región y uno enviado por el Ministerio de Medio Ambiente-, debido a que es un lugar de "difícil" acceso y actuación.

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este jueves el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, quien a preguntas de los periodistas ha señalado que a lo largo del día estará controlado el fuego, al que no pueden acceder las cuadrillas.

Oria ha apuntado que el incendio no es de "enormes dimensiones", sino que destaca por localizarse en una zona "muy escarpada", en la que no se puede actuar desde tierra. También ha resaltado en este sentido el hecho de que no haya ninguna población cercana.

El responsable de Medio Rural del Ejecutivo regional ha explicado al ser cuestionado por este asunto en una rueda de prensa que el incendio se está combatiendo con medios aéreos, con el helicóptero del 112 Cantabria durante "el tiempo que puede" actuar este equipo, ya que como ha recordado tiene que parar para repostar y que descansen sus efectivos.

Por eso, la Comunidad Autónoma avisó ayer al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, departamento al que Oria ha agradecido la "premura" con que envió a la zona un helicóptero que se encontraba en Jaén.

Este equipo estuvo ya en la tarde del miércoles actuando sobre el fuego de Yebas y la aeronave pernoctó en el aeropuerto cántabro 'Seve Ballesteros', para reanudar en la mañana de este jueves las labores de extinción.

En cuanto a la superficie quemada en esta localidad de Cabezón de Liébana, Jesús Oria ha apuntado que es "pronto" para dar una cifra, que se proporcionará una vez esté totalmente controlado el fuego, y se facilitará también información sobre el tipo de vegetación y especies arbóreas que se han visto afectadas.

En el incendio ha intervenido el operativo de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería -técnicos, guardas y cuadrillas forestales- además del helicóptero de la Dirección General de Protección Civil de la Consejería de Presidencia y Justicia, mientras que el Ministerio envió un helicóptero Kamov.